樂壇天后｜Celine Dion以紀錄片公開對抗罕見病過程　積極面對：要學習與之共存

▲ Celine Dion將於6月25日推出紀錄片《 I Am: Celine Dion》。

主唱電影《鐵達尼號》（Titanic）主題曲《My Heart Will Go On》等金曲的國際級樂壇天后Celine Dion，在2022年12月宣布患罕見疾病「僵硬人症候群/僵人綜合症」（Stiff-person syndrome，簡稱SPS），之後把原本計劃的巡迴演唱會取消專心養病。

現年56歲的Celine Dion將於6月25日推出紀錄片《 I Am: Celine Dion》，將於全Prime Video球官方上架，當中有回顧她的演藝生涯，也記錄她對僵硬人症候群的診斷和治療的心路歷程。

Celine Dion紀錄片講患「僵硬人症候群」心路歷程 無法根治最嚴重恐肋骨折斷

Celine Dion積極面對罕見病

在6月17日，Celine Dion出席《 I Am: Celine Dion》在紐約的特映，她在放映後向觀眾說：「我發自內心謝謝大家，一起參與我的旅程，這部電影是我給每個人的情書。」

她過往曾透露病況，指有時痙攣得嚴重時，甚至可以令肋骨折斷。她明白自己需陪3名兒子成長，故選擇與罕見病共存：「他們已經失去了一名家長，我不要他們害怕。但我讓他們知道，你們失去了爹哋，而媽咪出現症狀，那是不一樣的。我不會死，這是我要學習與之共存的東西。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

患病率百萬分之一

SPS屬罕見的神經系統疾病，根據美國國家神經疾病與中風研究所的說法，它會導致肌肉僵硬，對噪音、觸摸和情緒困擾的更高敏感性，這些都可能引發肌肉痙攣。

症狀亦會導致患者行走困難，並難以自理日常生活。SPS的患病率僅百萬分之一，暫沒多少醫學研究去幫助治療。

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5