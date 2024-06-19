  • 32°C
香港時間 : 2024619日 (三) 12:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樂壇天后｜Celine Dion以紀錄片公開對抗罕見病過程　積極面對：要學習與之共存

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

Celine Dion將於6月25日推出紀錄片《 I Am: Celine Dion》。

主唱電影《鐵達尼號》（Titanic）主題曲《My Heart Will Go On》等金曲的國際級樂壇天后Celine Dion，在2022年12月宣布患罕見疾病「僵硬人症候群/僵人綜合症」（Stiff-person syndrome，簡稱SPS），之後把原本計劃的巡迴演唱會取消專心養病。

現年56歲的Celine Dion將於6月25日推出紀錄片《 I Am: Celine Dion》，將於全Prime Video球官方上架，當中有回顧她的演藝生涯，也記錄她對僵硬人症候群的診斷和治療的心路歷程。

Celine Dion紀錄片講患「僵硬人症候群」心路歷程　無法根治最嚴重恐肋骨折斷

Celine Dion積極面對罕見病

在6月17日，Celine Dion出席《 I Am: Celine Dion》在紐約的特映，她在放映後向觀眾說：「我發自內心謝謝大家，一起參與我的旅程，這部電影是我給每個人的情書。」

她過往曾透露病況，指有時痙攣得嚴重時，甚至可以令肋骨折斷。她明白自己需陪3名兒子成長，故選擇與罕見病共存：「他們已經失去了一名家長，我不要他們害怕。但我讓他們知道，你們失去了爹哋，而媽咪出現症狀，那是不一樣的。我不會死，這是我要學習與之共存的東西。」

點擊圖片放大
+5
+4

患病率百萬分之一

SPS屬罕見的神經系統疾病，根據美國國家神經疾病與中風研究所的說法，它會導致肌肉僵硬，對噪音、觸摸和情緒困擾的更高敏感性，這些都可能引發肌肉痙攣。

症狀亦會導致患者行走困難，並難以自理日常生活。SPS的患病率僅百萬分之一，暫沒多少醫學研究去幫助治療。

最新影片推介：

TOPick柴犬追星
我都係爸媽｜目睹太太順產痛苦拒再追多個   林子善最怕女兒反叛期不再黏爸爸

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【樂壇天后】美國《滾石雜誌》公布史上最偉大歌手　Celine Dion 200強不入
13:22 2023/01/03
【樂壇天后】美國《滾石雜誌》公布史上最偉大歌手　Celine Dion 200強不入
【樂壇天后】Celine Dion坦言患罕見病情況惡化　宣布取消所有演唱會：令大家失望了
13:16 2023/05/27
【樂壇天后】Celine Dion坦言患罕見病情況惡化　宣布取消所有演唱會：令大家失望了
Celine Dion紀錄片講患「僵硬人症候群」心路歷程　無法根治最嚴重恐肋骨折斷
11:43 2024/06/09
Celine Dion紀錄片講患「僵硬人症候群」心路歷程　無法根治最嚴重恐肋骨折斷

你可能感興趣

【樂壇天后】美國《滾石雜誌》公布史上最偉大歌手　Celine Dion 200強不入
13:22 2023/01/03
【樂壇天后】美國《滾石雜誌》公布史上最偉大歌手　Celine Dion 200強不入
【樂壇天后】Celine Dion坦言患罕見病情況惡化　宣布取消所有演唱會：令大家失望了
13:16 2023/05/27
【樂壇天后】Celine Dion坦言患罕見病情況惡化　宣布取消所有演唱會：令大家失望了
Celine Dion紀錄片講患「僵硬人症候群」心路歷程　無法根治最嚴重恐肋骨折斷
11:43 2024/06/09
Celine Dion紀錄片講患「僵硬人症候群」心路歷程　無法根治最嚴重恐肋骨折斷
Celine Dion 娛樂人物職業 歌手 紀錄片 罕見病 娛樂機構 荷里活 娛樂行業

最高瀏覽

遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活
肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活
姚嘉妮林祖輝離婚丨姚嘉妮去年與仔女齊拍廣告　囡囡Kyra盡得優良基因成靚女星二代
姚嘉妮林祖輝離婚丨姚嘉妮去年與仔女齊拍廣告　囡囡Kyra盡得優良基因成靚女星二代
姚嘉妮林祖輝離婚丨承認已離婚多年　結束18年婚姻不涉第三者
姚嘉妮林祖輝離婚丨承認已離婚多年　結束18年婚姻不涉第三者
姚嘉妮林祖輝離婚︱姚嘉妮離婚努力搵錢供書教學　長女讀星二代熱門國際學校每年學費逾19萬
姚嘉妮林祖輝離婚︱姚嘉妮離婚努力搵錢供書教學　長女讀星二代熱門國際學校每年學費逾19萬