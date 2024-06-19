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逾期居留｜未婚妻認虛報學歷等5罪判囚25個月　李龍基庭上不時拭淚

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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藝人李龍基。（資料圖片）

73歲藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞，涉申請入境證時訛稱具外國大學碩士學歷，並使用虛假畢業證書，逾期留港近4年，今（19日）於沙田裁判法院承認使用虛假文書等5罪，控方表示被告另被控的1項為取得入境證而作出虛假陳述罪，以及1項管有虛假文書將不提證供起訴，裁判官下令撤銷兩罪，在考慮所有因素後將被告判囚25個月。

被告王青霞（36歲，控罪書顯示被告持雙程證來港），今被解往法院犯人欄應訊，王身穿粉紅色T恤，米色外套，承認使用虛假文書罪、2項違反逗留條件罪、在違反逗留期限下留在香港，接受僱傭工作，以及向入境事務主任作出虛假申述共5罪；李龍基今早身穿粉色恤衫到庭，於王認罪期間不時拭淚。

控方表示被告另被控的1項為取得入境證而作出虛假陳述罪，以及1項管有虛假文書將不提證供起訴，裁判官下令撤銷兩罪，在聽罷求情後，將被告判囚25個月。

首項違反逗留條件罪指，被告原獲准逗留至2020年2月9日，但在2023年3月26日仍留在港；次罪指被告原獲准逗留至2023年4月24日，但在2024年2月17日仍留在港，

被告另被控於2019年10月23日或該日前使用3份名為WANG QING XIA的Pacific States Aviation的畢業證書的副本，意圖誘使入境事務主任接受該虛假文書；以及於2022年10月至2023年1月的某些日子在香港，身為一個違反逗留期限下留在香港的人，接受有薪或無薪的僱傭工作，即被告在柯士甸學校接受職員的僱傭工作。

被告另被控於2023年3月26日，在離境時向入境事務主任訛稱自己在同年3月26日的前幾天從內地經港珠澳大橋管制站入境香港。

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記者：梁錦麟

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