逾期居留｜未婚妻認虛報學歷等5罪判囚25個月　李龍基稱「我一定會等佢」

▲ 散庭後被記者問及李龍基會否等王結婚時，李稱「我一定會等佢」。（梁錦麟攝）

73歲藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞，涉申請入境證時訛稱具外國大學碩士學歷，並使用虛假畢業證書，逾期留港近4年，今（19日）於沙田裁判法院承認使用虛假文書等5罪。裁判官指國內有龐大市場予居民申簽證來港，若執法機構不執法，對香港人「飯碗」造成很大影響，在所有因素後判被告入獄25個月。到庭旁聽的李龍基不時拭淚，散庭後被記者問及會否等王結婚時，李稱「我一定會等佢」。

被告王青霞（36歲），控罪書顯示被告持雙程證來港，今被解往法院犯人欄應訊，王身穿粉紅色T恤，米色外套，承認使用虛假文書罪、2項違反逗留條件罪、在違反逗留期限下留在香港，接受僱傭工作，以及向入境事務主任作出虛假申述共5罪。被告另被控的1項為取得入境證而作出虛假陳述罪，以及1項管有虛假文書，控方表示不提證供起訴，裁判官下令撤銷兩罪。

李龍基今早身穿粉色恤衫到庭旁聽，於王認罪期間不時拭淚，王亦不時望向李，其間曾一度哭泣，並與李對望。李龍基散庭後被記者問及會否等王結婚，李稱「我一定會等佢」，被問及本案是否他預期之內，李狀甚激動，並表示沒有預期過。

▲ 散庭後被記者問及李龍基會否等王結婚時，李稱「我一定會等佢」。（梁錦麟攝）

代表律師求情時指，本案的虛假文書是被告在優才計劃中郵寄的3份虛假副本，涉及的證書並非精密副本，入境署收到文件後要求被告提供更多文件時，被告亦未有再提交。

代表律師續指，被告當初申請時未經深思熟慮，並在很早階段時已經放棄有關計劃。裁判官則表示，被告使用證書證明自己對飛機有研究，似乎被告需有一定認識才能製造證書，另表示已收到李龍基友人替被告撰寫的求情信。裁判官指國內有龐大市場予居民申簽證來港，若執法機構不執法，對香港人的「飯碗」造成很大影響。

裁判官判刑時指，考慮到被告品格良好及本案性質，以及被告干犯的罪行等因素。裁判官續指，被告因輸入內地專才計劃而使用虛假文書，另被控違反逗留期限下留在香港，接受僱傭工作，性質相關，遂就5罪判被告監禁共25個月。

首項違反逗留條件罪指，被告原獲准逗留至2020年2月9日，但在2023年3月26日仍留在港；次罪指被告原獲准逗留至2023年4月24日，但在2024年2月17日仍留在港，

被告另被控於2019年10月23日或該日前使用3份名為WANG QING XIA的Pacific States Aviation的畢業證書的副本，意圖誘使入境事務主任接受該虛假文書；以及於2022年10月至2023年1月的某些日子在香港，身為一個違反逗留期限下留在香港的人，接受有薪或無薪的僱傭工作，即被告在柯士甸學校接受職員的僱傭工作。

被告另被控於2023年3月26日，在離境時向入境事務主任訛稱自己在同年3月26日的前幾天從內地經港珠澳大橋管制站入境香港。

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記者：梁錦麟