香港小姐｜傳林鈺洧秘撻錢慧儀前夫　Denice被封「性女」曾陷三角戀

▲ 傳「性女港姐」林鈺洧（Denice）秘撻錢慧儀前夫！

現年29歲的「星二代」林鈺洧（Denice）於《2022香港小姐競選決賽》勇奪冠軍，她曾在ViuTV節目《對號入座》中大談性史，揚言曾經有過5位性伴侶，由此被封「性女港姐」。過往更有報道指她曾捲入三角戀，而最近她在感情上也有新發展，被指秘撻錢慧儀前夫馬清揚！

【香港小姐】林鈺洧陳楨怡被指出席富豪飯局 發長文伸冤求清白

林鈺洧秘撻錢慧儀前夫？！

有報道指林鈺洧、馬清揚一星期有數天在中環撐枱腳，又不時一同出席朋友聚會，又指林鈺洧經常出入馬清揚位於山頂的豪宅，似乎關係不簡單。

事件傳出後，Denice未有在社交網發文回應，只是分享《愛·回家之開心速遞》的工作日常，以及一張在家中吃沙律的相。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

被指出席富豪飯局

在去年10月，林鈺洧與2020年亞軍陳楨怡近日被拍得與同公司的譚嘉儀齊齊出席一個富豪私人飯局，有指飯局的搞手是一位上市公司執行董事，人稱「子辰」的富商曾俊豪，他在股壇上有「點石成金」的外號。

林鈺洧與陳楨怡分別在社交網發文澄清表示是不實傳聞，當中𝐃𝐞𝐧𝐢𝐜𝐞表示「一直面對不實新聞，再次受傷害，但善心是打不死的。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

有過5位性伴侶

曾改名為林卓錡、模特兒出身的Denice，於2019年曾參演ViuTV劇集《詭探前傳》，劇中飾演被多隻魔鬼纏身的女子夏文欣，與Eric Kwok有感情線，Denice更獻出其熒幕初吻。過後曾參加奇妙電視的節目《使乜驚 大兩Gen》，以及ViuTV的《鬼同妳上位》及《對號入座》。

她曾在節目《對號入座》中大談性史，揚言曾經有過5位性伴侶，提到遇過一位雙魚座男子，性愛持久力只得0秒和3秒，接著又大讚天蠍座男士持久力驚人，跟對方發生關係需要花上好多體力，會翻天覆地、頭暈等。

▲ 林鈺洧曾揚言自己有5個性伴侶！（節目截圖）

捲入三角戀

Denice亦被揭情史，報道指她曾捲入三角戀。據悉身為烈女Denice更往情敵任職的名店算帳，對方被她鬧到爆喊，而最終Denice成功令男友跟該女生斬纜。

最新影片推介：林子善專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5