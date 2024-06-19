東張西望何伯丨何太進駐小紅書　出新招維持人氣度被網民狠批

▲ 何太今次又玩咩？

何伯與「新何太」因上TVB《東張西望》而成名，「新何太」更趁自己多人留意，轉型做網紅更稱想加入直播帶貨行列，實行賺錢養老公。

近來二人不時開直播分享點滴，早前「新何太」在直播期間突然爆喊，何伯立即安慰太太，更曬命稱：「好人唔係咁易搵，我就夠眼光，搵到呢個老婆對我咁好。」

東張西望何伯丨何伯夫婦自稱同為保守之人 何太抖音直播疑遭舉報被中斷

新何太又有新招？

除了開直播外，「新何太」近日似乎為保持人氣度，被網民發現疑似進駐小紅書。一名自稱何太的網民，日前在小紅書上載何伯夫婦的合照，大晒恩愛放閃，並留言：「大家好，我是何太，想和各界人士一起交流學。」

因這位「何太」沒有將小紅書帳號名改為與抖音帳號名一樣的「千語BB」，因此令不少網民抱懷疑態度。

雖然不知這位「何太」的真實身份，亦引起大批網民狠批，留言：「交甚麼流咩學？九唔搭八」﹑「又出嚟獻醜」﹑「好煩」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5