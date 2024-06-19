李龍基未婚妻入獄丨基哥聞王青霞入獄當場拭淚　再次承諾必娶Chris

▲ 李龍基再度公開承諾︰「我一定會娶佢。」

【李龍基/王青霞/基哥】73歲藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞，涉申請入境證時訛稱具外國大學碩士學歷，並使用虛假畢業證書，逾期留港近4年，今（19日）於沙田裁判法院開審，被告王青霞出庭應訊。

王青霞身穿粉紅色T恤及米色外套出庭，她承認使用虛假文書罪、兩項違反逗留條件罪、在違反逗留期限下留在香港，接受僱傭工作，以及向入境事務主任作出虛假申述共5罪；法官宣布判刑25個月。

李龍基以粉色造型到庭聽審，當聽到未婚妻王青霞認罪時，基哥忍不住不時拭淚。

在離開法庭時，李龍基未有停下受訪，當被問對王青霞判監25個月，是否感到量刑罰重時？基哥沒有回答，只邊行邊說不會上訴，並再向傳媒承諾︰「我一定會娶佢。」

李龍基未婚妻王青霞明天續審 基哥密密開工搵真銀

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深情基哥發誓：我唔會唔要佢

事實上李龍基對chris一往情深，當chris在還柙期間，基哥承諾一定娶對方，他當時在媒體前發誓：「我要俾佢知，我唔會唔要佢，我對燈火發誓，我同佢講唔會，我叫佢唔好睇人哋啲，嗰啲係亂咁寫，我係唔會變嘅。而家案件都交晒俾律師處理，變咗而家我哋都做唔到啲乜嘢。」

基哥更說：「我一定會娶佢，所以我唔擔心，邊度簽紙都無所謂。」

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生性風流一生不乏女伴

有「酒廊王子」之稱的李龍基曾歷兩段婚姻，70年代結過一次婚，育有兩女一子，惟因婚外情及脾氣不好，最終跟另一半離婚。

李龍基曾於訪問中說：「年輕時脾氣太臭，我以前好難遷就別人，唔識體諒另一半嘅感受，完全覺得自己啱晒，所以咪失敗。」幸而他跟前妻沒有仇恨，跟三名仔女會飲茶見面，基哥更有兩個孫女呢。

及至90年代，李龍基遇上第二春，第二任太太比他年輕二十多年，由於對方為內地人，基哥早年遷到深圳福田區定居。

2018年，李龍基受訪時透露將5、6個物業全歸太太名下，保障她日後生活無憂，第二任基嫂曾懷上孩子，可惜2020年3月臨盆前小產。

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