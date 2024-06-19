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新冠肺炎｜台灣再爆新冠疫情一周暴增623宗確診38人死　醫生：2類人症狀偏嚴重

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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台灣爆第6波新冠疫情，一周暴增623宗確診38人死，醫生：2類人症狀偏嚴重。

【新冠肺炎／新冠疫情／疫苗／確診／感冒／咳嗽】遊台注意！台灣最近再爆第6波新冠疫情，疾管署昨日（18日）公布，上周新增623例「COVID-19」本土確定病例（併發症），比前一周翻倍暴增。另外，兒童確診者以輕症為主，約5%至10%的小朋友會因為哮吼或肺炎等情形住院。

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確診人數1周翻倍

台灣疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，據疾管署統計，6月11日至17日新增623例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周的329例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另外，上周新增38例死亡病例，較前一周20例上升，累積死亡個案中65歲以上長者佔90%。台灣疫情上升且處流行期。

李佳琳指出，近4周變異株監測統計數據顯示，在台灣本土及境外檢出變異株均以「JN.1」為主，分別佔比重為60%及54%。其次流行的病毒變異株，分別是「KP.2」及「KP.3」。

前馬偕醫院小兒部專任醫生程潔菡，近日亦在Facebook個人專頁發文表示，指近期門診人數爆量，很多大人也發燒，其中還有不少的新冠確診者。她又透露，門診中明顯發燒（大於38℃）的患者比例約10%至20%，在看診的5位發燒患者中，有4個確診新冠、一個確診A型流感。

台灣近期門診人數暴增，在發燒的患者當中有不少的新冠確診者。（圖自FB）

兒童確診住院佔10%

台大醫院小兒部副主任張鑾英表示，大部分兒童確診仍以輕症為主，有一部分的小朋友則因為併發症，如哮吼或肺炎等情形，影響到氣管需住院。兒童因為併發症住院的比例，一般為約5%至10%。

張鑾英醫生指出，重症大多與先天性問題相關，如心臟疾病等先天性異常，因為新冠會較容易產生呼吸衰竭等。2022年的新冠疫情不少孩子出現嚴重腦炎等，目前情況不像當時那麼嚴重，可能與孩子打了疫苗有關。

她提醒，若孩子出現聲音沙啞、咳嗽，同時有如狗吠聲音，呼吸雜音、胸骨下沿有凹陷、喘等情況，孩童因此出現吃不好、睡不好、脫水、小便變少、活力不佳或嗜睡等情形，就是警訊，建議盡快就醫。

更多相關報道：新冠肺炎︱新冠變異株KP.2恐成新主流　台疾管署指1關鍵：恐於暑假加速傳播

2類人症狀偏嚴重

台大醫院兒科前醫生「蒼藍鴿」（吳其穎）分析指，根據最近對新冠肺炎確診的觀察，沒打過疫苗或沒確診過的人士，症狀通常偏嚴重，容易高燒及痠痛；有打過疫苗或曾經確診過的人士，通常症狀比較偏一般感冒。

台灣疾管署亦提醒，民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，應先使用新冠家用快測試劑，並於就醫時告知快測結果，以利醫師診斷。此外，由於近期疫情上升，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，提醒年歲滿6個月以上的人士儘速接種。

對於65歲以上長者或有免疫不全及免疫低下民眾，呼籲已接種1劑且間隔12週（84天）的65歲以上長者、55至64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下的人士等高風險對象，再接種第2劑以增強保護力，降低重症或死亡發生機會。

台灣疾管署表示，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法。（圖自台灣疾管署）

預防流感5大方法

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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