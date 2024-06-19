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盜竊判囚｜蔡天鳳前夫認偷629萬金飾囚42個月　官指處心積慮

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 4 小時前

最後更新： 19 分鐘前

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蔡天鳳前夫涉盜竊金飾，今認罪判囚42個月。（資料圖片）

大埔龍尾村碎屍案死者蔡天鳳前夫鄺港智，涉於2013年至2015年間於網上結識6名男子，再游說對方合作黃金投資生意後，盜取他們共逾629萬元金飾，鄺被警方拘捕後再棄保潛逃約7年半。鄺今（19日）於區域法院承認6項盜竊罪及1項不依期歸押罪，判囚42個月。法官判刑時指，被告明顯處心積慮，有計劃地游說受害人，以騙取他們的信任，令他們願意交出金飾。

被告鄺港智（28歲，無業），今承認6項盜竊罪，以及1項不依期歸押罪。

法官於判詞指，代表律師求情稱被告的父母現已退休，母親經營服裝店生意失敗後破產，被告的兄長曾到美國升讀大學。由於父親已退休，而母親亦生意失敗，被告需支付兄長在美國的學費及生活費。

被告犯案時已婚，育有一子一女，長子約10歲，幼女兒9歲。被告前妻約在1年前被殺，目前案件正在處理當中。另外，被告已將全部款項歸還受害人。

被告於2015年上庭期間，獲內地地產公司僱用，於是錯誤地選擇了返回國內工作，並在棄保潛逃期間，他在國內成為地產代理，並且投資內地房產和開設了食肆。

法官判刑時指，被告在1年半內一直找尋合適的對象作誘騙，盜竊共逾600萬元的財物，顯示被告並非一時貪念，而是經過思量後依計而行，被告於棄保潛逃的7年半間從來沒有自首。

法官又指，被告明顯處心積慮，有計劃地游說各受害人，以騙取他們的信任，令他們願意交出金飾。當中更有受害人向銀行借貸，然後再用借來的金錢購買金飾，最後蒙受經濟損失，考慮所有因素後就7罪判囚42個月。

案情指，被告於2013年至2014年間，於網上或社交應用程式認識6名年輕男子，游說對方進行黃金買賣生意，稱可以較高價格轉售黃金，最終6名事主答應投資。被告在各事主購入金飾後，要求事主將金飾及收據交給他後藉故離開。6名事主事後損失6.1萬至167萬元，合共超過逾629萬元。

被告被捕後，須於2015年11月至12月就刑事案接受審訊，並獲准保釋候審，但被告之後潛逃逾7年半，直至2023年2月25日於新界一個碼頭被截停和再拘捕，當時被告管有5張信用卡、5隻名貴手錶、名貴手錶證明書、一條「勞斯萊 斯」車匙、兩條「凌志」車匙、5張SIM卡、兩部流動電話、3張八達通卡、被告本人的身分證明文件、其兄長鄺港傑的內地駕照及護照，以及兩張回鄉卡和現金逾68萬元。

案情續指，被告被拘捕後在警誡下保持緘默。由於被告沒有歸押所造成的延誤，以致1名主要證人未能作證，其中一項涉款逾5.4萬元的盜竊罪須中止。

控罪指，被告於2013年6月14日至2015年1月14日期間，分別於紅磡都會海逸酒店等地偷竊35條項鏈、31條手鏈、逾13條金條、102顆金粒、6個吊墜，以及一些裝飾品，而上述物品屬於6名事主；被告另被控於2015年10月26日，沒有按照法庭指定歸押。

廉署發言人表示，鼓勵公、私營機構制定清晰的處理利益衝突指引及申報機制，職員應避免利益衝突及根據機構指引作出申報。在處理職務上隱瞞利益衝突使自己或親友從中獲利，有可能觸犯刑事罪行；若當中涉及行賄或受賄，便可能違反《防止賄賂條例》。

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罪案 盜竊罪 蔡天鳳 紅磡 大埔

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