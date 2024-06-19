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歐倩怡離婚｜歐倩怡笑言「女人唔好讀咁多書」 公關達人：愈想贏盡反而愈講愈輸

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發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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歐倩怡郭晉安離婚。

藝人夫婦離婚，男的沉默不語，女的不停在不同平台blah blah blah。我偶然在一個YouTube頻道上，看到那個女的做嘉賓，訴說自己如何病了而丈夫繼續瞓，失禁又昏迷，醒了發現頭倒在痰盂裏，又意氣風發地說：「女人真係唔好讀咁多書」，言下之意，是她讀了「太多書」，聽得人煩厭，馬上關掉。

而節目亦因網民對那個女嘉賓太多負面批評及質疑（例如：若是在床上失禁，成張床已濕，另一半還能繼續瞓？又或現代家庭還有痰盂？），頻道罕有地要關閉留言，無論事實是否如女方口中所說，既然婚已離，毋須講那麼多過去，且還令前度和孩子難堪，倒不如踏踏實實做好將來。

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網民都是成年人，會明白兩個人之間的感情，是當事人才能明白的感受和經歷，離婚是兩個人的決定，外人無法評價誰對誰錯。但一個人離婚後，對前度有沒有一種風度，則可看出那個人的修養、內涵和底氣。這也是大部分網民一面倒對那個女嘉賓負評和反感的原因。

兩個人決定要離婚，總有原因，旁人沒資格評論應該點點點，因為之前的日子，不是我們參與其中，之後的日子亦然，所以真的沒資格對人家的離婚決定指手劃腳。但婚已離之後，就無必要公開向其他人講到對方有幾差、自己有幾委屈了，況且兩個都是公眾人物，亦明知一向平實寡言的男方絕不會公開跟前妻開火反擊。

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觀看那個女嘉賓最近的種種行為，猶如想置男方於死地、令人覺得他很差。我沒有因女方口中的故事而對男方反感，反而覺得女方很煩和不討好，愈想贏盡，反而愈講愈輸。她口中的「女人真係唔好讀咁多書」，根本不是問題關鍵，現代社會，男人或女人多讀書無問題，看來她的問題是，讀了她自以為的「那麼多書」，修養和內涵還是那麼一般般，那就真是枉讀「那麼多書」。

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