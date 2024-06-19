死而復生︱男子飲酒後沖涼突「死亡」　20分鐘後離奇復活逃救護車狂跑3公里回家

▲ 男子飲酒後冲涼突「死亡」，20分鐘後離奇復活逃救護車，狂跑3公里回家。

【死而復生／飲酒／沖涼／中風／瀕死體驗／泰國】好離奇！近日，泰國一名男子飲完酒後就去冲涼，結果失去生命跡象約20分鐘。但在救護車將其送往醫院途中，男子突然「復活」逃離救護車，在馬路上赤腳狂奔3公里回家，震驚眾人。

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綜合外媒報道，該宗「死而復生」的離奇事件發生於泰國素林府，59歲男子Prueang Enmak在事發當晚飲了2、3支酒，然後就去沖涼。其57歲妻子Sombat Enmak之後發現丈夫沖涼時間太長，進浴室查看，赫然發現丈夫暈倒在浴室地板上不省人事，且已經沒有呼吸，她立即向當地醫院和救援隊伍尋求協助。

「死亡」20分鐘後離奇復活逃回家

33歲的救援人員Worrasethtakorn Sakdasakunkunakorn透露，當時醫療團隊被指派將Prueang的屍體，從其家中運送到當地醫院。當救援隊到達Prueang的家時，他的家人正在對他進行心肺復甦術，但沒有成功。救援人員再對其進行了20分鐘的心肺復甦搶救，期間Prueang一度睜眼醒來，表情困惑，沒有和現場任何人說話。救援隊見此，決定將其送醫接受進一步檢查。

而令人震驚的是，Prueang在救護車前往醫院期間，突然從擔架上坐起，表情困惑又拒絕與救護人員溝通，接著他拔掉手上的靜脈注射線，衝下救護車逃跑。救援隊開著救護車追趕Prueang，要求他停下來，但他一度抓起木棍作為武器揮舞，警告眾人遠離他。據悉，一些護士在追趕過程中受了輕傷。

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隨後，Prueang一路赤腳狂奔3公里多，直至回到家。其家人設法讓他冷靜，並將他安全帶回房間。Prueang事後向媒體坦言，他不知道自己為何能跑那麼遠，只知道不想去醫院，一心只想回家，所以一路狂奔，筋疲力盡。而他的妻子補充說，其實在5年前也曾發生類似狀況，當時Prueang在參加完泰國傳統舞蹈活動後失去呼吸，過了整整一晚才甦醒，然後向她講述了瀕死經歷。

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醫生提醒：飲酒後不能洗澡

類似飲酒後沖涼發生意外的事件，近日在内地也有發生。一名32歲男子與朋友聚會飲酒，回家冲涼時竟腦血管破裂，送醫進行了4個小時開顱手術，最後被送入深切治療部（ICU）。負責醫生提醒，飲酒後不能洗澡，因為酒和熱水的刺激，會導致體表血管擴張，大量血液從内臟轉移到體表，腦、心、腎等重要臟器會因此出現缺血缺氧。

此外，本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出這類的「腦中風」情況，大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。醫生提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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而一旦發生中風，有3小時的急救「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別。記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

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