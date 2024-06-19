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甲型流感｜8歲女童染甲流離世今年第5宗　夏天5大病毒齊爆發3類人易感冒

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 27 分鐘前

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8歲女童染甲型流感離世，夏天5大病毒齊爆發，醫生指3類人易感冒。

【呼吸道感染/流感/流行性感冒/甲型流感/新冠病毒】衞生防護中心昨日（18日）表示，一名過往健康良好的8歲女童感染甲型流感後，出現發燒及喉嚨痛，翌日心臟驟停離世，為本季第5宗兒童流感死亡個案。

夏天是不少傳染病的感染高峰期，TOPick根據衞生署及醫生意見，整合5大常見病毒，包括流感病毒、新冠病毒、呼吸道合胞病毒（RSV）、腺病毒及腸病毒的症狀、傳播途徑等資訊，供各位爸爸媽媽參考。

1. 流感｜甲型流感病情較嚴重

根據衞生署資料，季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。在本港，流感一般於1至3／4月和7、8月較為流行。流感常見症狀包括，發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦、頭痛，以及可能嘔吐和腹瀉等。

已知可感染人類的季節性流感病毒有3種類型：甲型、乙型和丙型。香港中文大學醫院兒科專科醫生韓錦倫醫生，曾接受TOPick時指出，甲型流感的病況較嚴重，嚴重者可有機會引發腦炎、肺炎、心肌炎等狀況，危及性命；乙型流感病情較甲型流感輕微，死亡率低。要預防中流感，接種流感疫苗是有效方法，而2歲以上者可選用噴鼻式流感疫苗。

兒童流感｜6歲男童染甲流併發腦病變不治　一文拆解流感症狀分清甲流+乙流+新冠

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2. 新冠病毒｜同時染流感新冠嚴重可致命

新冠病毒的最常見病徵包括發燒、乾咳及感到疲乏。其他病徵包括喪失味覺或嗅覺、鼻塞、結膜炎、喉嚨痛、頭痛、肌肉或關節疼痛、皮疹、噁心或嘔吐、腹瀉、發冷或暈眩。有些受感染者只有很輕微或不明顯的病徵，有些則可能出現嚴重的徵狀，例如呼吸困難、胸口痛或精神混亂等。

香港兒科醫學會、澳門兒科專科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會等10個兒科學會曾發聯合聲明指出，高危群組如孕婦、嬰幼童、高齡或患有長期病患人士，若同時感染流感和新冠病毒，更加容易引致重症、急性併發性和死亡。

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3. 呼吸道合胞病毒（RSV）｜1歲以下感染後影響大

據本港衞生署資料，呼吸道合胞病毒感染由呼吸道合胞病毒所引起，患者會發燒並有其他症狀，例如流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體感到痛楚或軟弱無力，以及間中會引起中耳炎。

兒科專科醫生劉成志曾接受TOPick訪問時形容RSV是頗嚴重的疾病，四季流行，患者多會發燒咳嗽，1歲以下、抵抗力低的嬰幼兒較受影響，很多會併發下呼吸道感染，康復時間較長。

劉成志醫生又指，RSV及流感感染兩者的病徵相似，都會高燒，惟流感鼻水較少，RSV明顯較多鼻水及咳嗽。

RSV病毒丨張學友感染RSV病毒自稱「變回小孩」 RSV無特效藥嬰幼兒嚴重感染可猝死

4. 腺病毒｜兒童易感染可致紅眼症

腺病毒是一組感染人類黏膜的病毒，腺病毒感染全年皆會發生，不同血清類型的腺病毒可引致不同的病徵，例如咳嗽、流鼻水、喉嚨痛及發燒等呼吸道感染病徵；腹痛及腹瀉等腸道感染病徵；以及眼睛發炎（俗稱紅眼症）。

兒童、長者及免疫力受損的人士較容易受到感染，潛伏期一般為2至14天。而且此病症並無特別的抗病毒療法，患者一般依靠輔助性治療及補充水分。

5. 腸病毒｜可引起手足口病

4至6月是腸病毒的高峰期，根據香港衞生署網站資料，腸病毒主要是由4種病毒組成，分別是「柯薩奇病毒」、「伊科病毒」、「腸病毒」及「小兒麻痺病毒」。它可引致多種疾病，比較輕微和常見的如手足口病和紅眼症，但亦可引起較嚴重的疾病如肌肉麻痺、心肌炎、無菌性腦膜炎等。

手足口病︱4至6月腸病毒活躍高峰期酒精殺不死　一文看清症狀+預防消毒方法

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3類人士易感冒

台灣家庭醫學科醫生黃彗倫曾在節目《醫師好辣》中指出，一般人一年通常感冒3至4次，但部分免疫力低下人士，一年的感冒次數可達7至8次。他指出有3類人士屬於易感冒體質：

1.體重過重、慢性病患者

肥胖和慢性病，包括糖尿病、腎病、肝炎、肝硬化等患者，均屬於易發炎體質，因此容易感冒，預防重點在於控制好慢性病。

2.生活作息不正常人士

如沒有保持良好飲食、睡眠、運動習慣，免疫功能容易失調，抵抗力減弱。黃彗倫建議這類人士，應調整生活習慣，攝取足夠蛋白質、補充足夠水分，以及恆常運動，以增強抵抗力。

3.先天免疫不全人士

T細胞或體液免疫功能不全人士、愛滋病病毒帶菌者等，由於免疫力低下，因此容易感染。另外，自體免疫性疾病患者須接受免疫抑制劑、類固醇等治療，同樣容易感染上感冒病毒。黃彗倫表示，這類人士可與醫生商討後注射疫苗預防。

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