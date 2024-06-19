靚媽精明眼｜深圳低至10蚊個西瓜農民拆解劈價因由　生果專家教揀靚西瓜要睇1部位

▲ 夏天必須食西瓜消暑，即睇點樣揀個靚西瓜！

【靚媽精明眼/北上攻略/北上消費/深圳好去處/消暑/西瓜/超市/天氣炎熱】大熱天時，一家人食冰凍西瓜解渴又消暑，最開心不過！自通關後，港人喜愛北上消費，過關前都喜歡買生果回港，內地的西瓜近日非常便宜，竟低至10元人民幣一個，原來是因為受天氣影響！而本港超市的黑美人西瓜每個售$23.9，價格也不貴！至於如何可以買到靚西瓜？水果達人陳錦輝（輝哥）受訪時就教路，大家最緊要睇西瓜一個部位，就可以分辨到靚唔靚！

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消暑生果｜多雨天氣令西瓜產量大增

據內地網站《羅湖發布》報道，由於今年多雨的天氣，農民指今年的西瓜產量大豐收，出現供過於求的情況，所以令到西瓜價格大幅滑落，部分品種每斤的售價甚至跌至個位數，低至幾毫子一斤。有網民發現西瓜劈價至¥0.98/斤，不用一元，是住在深圳5年第一次見。有網民都指出，在街上的貨車賣麒麟西瓜，每斤僅售¥1.5，買一個只需¥19。

消暑生果｜供港西瓜主要來自這兩地

售賣水果的永富食品負責人陳錦輝（輝哥）早前接受訪問時，就教大家如何揀到靚西瓜，他指供港西瓜主要分兩種，在香港超市及街市常買到的西瓜，主要來自內地及馬來西亞，前者有不同品種，如黑美人及壓沙西瓜，其味道較淡，果肉較粗糙，但勝在多汁及價錢平；而馬來西亞西瓜，相對甜度較高及起沙，價錢較內地西瓜貴一點。

近年興起的黃肉西瓜，以台灣出產的銷情最好，「體積較細小，鮮黃果肉顏色很出眾，食落很清新，果味香濃，十分吸引。」

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消暑生果｜3招教大家揀靚西瓜

輝哥指揀靚西瓜最緊要睇西瓜椗！

揀西瓜小貼士：

1. 西瓜的頭椗若呈青綠色，代表未成熟，要待幾天才吃；若呈啡色則表示已成熟，可以吃了。

2. 選購西瓜時，輕力敲打外皮，若發出清脆聲音，即西瓜味道佳。

3. 若買已切開的西瓜，兩天內必定吃掉，否則會變壞。

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