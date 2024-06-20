超市大搜查｜日本《LDK》比拼10款防曬粉餅　1款A級高效防曬又貼服最平推薦僅售$81

【LDK／防曬粉餅／曬傷／紫外線／夏天／超市大搜查】踏入夏季，不少人會使用各類防曬產品，以避免皮膚曬傷。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以4大標準評測10款防曬粉餅，比較各款產品的防UV能力、完成效果、緊貼度和使用感，並挑選出防UV效果最好的款式，當中包括SNIDEL BEAUTY、REVLON、BCL等人氣品牌，雖然當中只有1款獲高評分，售價4,180日圓（約206港元），但仍有部分產品的防UV能力出眾，且性價比甚高，大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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4大標準評測各款防曬粉餅

《LDK》以4大標準評測各款防曬粉餅：

防UV能力：於人造皮膚上貼上UV標籤再塗上防曬粉，放置於太陽底下一段時間後觀察UV標籤的顏色變化，從而計算防紫外線效率。

完成效果：由多名受測者實際使用產品，再由專業化妝師檢查妝容，針對毛孔遮蓋力、膚色均勻度、粉質等多方面進行評分。

緊貼度：把產品均勻地塗抹在人造皮膚上，再噴灑人造皮脂及蒸氣測試貼合程度。

使用感：由多名受測者實際使用產品，針對產品使用感受、便利性等方面進行評分。

10款防曬粉餅

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評測結果顯示，「SNIDEL BEAUTY 防曬蜜粉餅 EX01 Luminous Beige」是唯一獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦之產品，售價為4,180日圓（約206港元）。

「SNIDEL BEAUTY 防曬蜜粉餅 EX01 Luminous Beige」整體表現出色，測試發現其防UV能力達84.5%，可見產品能有效在猛烈陽光下，防止紫外線傷害皮膚；專業化妝師亦發現，產品能有效遮蓋皮膚瑕疵，同時修正皮膚肌膚顏色不均或暗淡位置；而且在經過緊貼度測試後，產品仍能好好地依附在肌膚上，可見其緊緻度非常好，不易受皮脂、汗水等因素所影響。

至於在7款獲B級評分的產品中，有部份產品防UV能力亦出眾，包括「CLUB Airy Touch Face Powder 01 Skin Beige」（達78.7%）、「REVLON Lucent Finish Powder (Sheer Pastel 001)」（達67.2%）、「Ex:BEAUTE Cool Fit Cover Powder UV50 Plus (Natural Clear Color)」（達65.0%）。當中CLUB和REVLON僅分別售1,760日圓（約83港元）和1,650日圓（約81港元），可謂是性價比高。

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