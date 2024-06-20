  • 31°C
香港時間 : 2024620日 (四) 19:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

超市大搜查｜日本《LDK》比拼10款防曬粉餅　1款A級高效防曬又貼服最平推薦僅售$81

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

【LDK／防曬粉餅／曬傷／紫外線／夏天／超市大搜查】踏入夏季，不少人會使用各類防曬產品，以避免皮膚曬傷。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以4大標準評測10款防曬粉餅，比較各款產品的防UV能力、完成效果、緊貼度和使用感，並挑選出防UV效果最好的款式，當中包括SNIDEL BEAUTY、REVLON、BCL等人氣品牌，雖然當中只有1款獲高評分，售價4,180日圓（約206港元），但仍有部分產品的防UV能力出眾，且性價比甚高，大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

最新影片：

Sick問識答
20多歲女噴香水落護墊除臭致腋下發炎　醫生拆解體臭成因+5大改善建議

4大標準評測各款防曬粉餅

《LDK》以4大標準評測各款防曬粉餅：

防UV能力：於人造皮膚上貼上UV標籤再塗上防曬粉，放置於太陽底下一段時間後觀察UV標籤的顏色變化，從而計算防紫外線效率。

完成效果：由多名受測者實際使用產品，再由專業化妝師檢查妝容，針對毛孔遮蓋力、膚色均勻度、粉質等多方面進行評分。

緊貼度：把產品均勻地塗抹在人造皮膚上，再噴灑人造皮脂及蒸氣測試貼合程度。

使用感：由多名受測者實際使用產品，針對產品使用感受、便利性等方面進行評分。

10款防曬粉餅

點擊圖片放大
+11
+10

評測結果顯示，「SNIDEL BEAUTY 防曬蜜粉餅 EX01 Luminous Beige」是唯一獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦之產品，售價為4,180日圓（約206港元）。

「SNIDEL BEAUTY 防曬蜜粉餅 EX01 Luminous Beige」整體表現出色，測試發現其防UV能力達84.5%，可見產品能有效在猛烈陽光下，防止紫外線傷害皮膚；專業化妝師亦發現，產品能有效遮蓋皮膚瑕疵，同時修正皮膚肌膚顏色不均或暗淡位置；而且在經過緊貼度測試後，產品仍能好好地依附在肌膚上，可見其緊緻度非常好，不易受皮脂、汗水等因素所影響。

至於在7款獲B級評分的產品中，有部份產品防UV能力亦出眾，包括「CLUB Airy Touch Face Powder 01 Skin Beige」（達78.7%）、「REVLON  Lucent Finish Powder (Sheer Pastel 001)」（達67.2%）、「Ex:BEAUTE Cool Fit Cover Powder UV50 Plus (Natural Clear Color)」（達65.0%）。當中CLUB和REVLON僅分別售1,760日圓（約83港元）和1,650日圓（約81港元），可謂是性價比高。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

超市大搜查｜消委會及《LDK》力薦27款高分保濕面霜　高效保濕修護肌膚最平$129
16:35 2024/06/13
超市大搜查｜消委會及《LDK》力薦27款高分保濕面霜　高效保濕修護肌膚最平$129
超市大搜查｜《LDK》比拼10款妝前底霜　2款A級以上遮蓋力強最平$88
16:26 2024/05/17
超市大搜查｜《LDK》比拼10款妝前底霜　2款A級以上遮蓋力強最平$88
超市大搜查｜《LDK》比拼20款防曬底霜　3款A級防曬效果好最平$130
18:29 2024/05/14
超市大搜查｜《LDK》比拼20款防曬底霜　3款A級防曬效果好最平$130

你可能感興趣

超市大搜查｜消委會及《LDK》力薦27款高分保濕面霜　高效保濕修護肌膚最平$129
16:35 2024/06/13
超市大搜查｜消委會及《LDK》力薦27款高分保濕面霜　高效保濕修護肌膚最平$129
超市大搜查｜《LDK》比拼10款妝前底霜　2款A級以上遮蓋力強最平$88
16:26 2024/05/17
超市大搜查｜《LDK》比拼10款妝前底霜　2款A級以上遮蓋力強最平$88
超市大搜查｜《LDK》比拼20款防曬底霜　3款A級防曬效果好最平$130
18:29 2024/05/14
超市大搜查｜《LDK》比拼20款防曬底霜　3款A級防曬效果好最平$130
健康問題 網絡熱話 著數優惠 養生 防曬護理 粉餅 美白 日圓 日本

最高瀏覽

遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
遊泰注意丨情侶遊泰按摩中伏　男友下身癱瘓遭擔架抬走
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
遊日驚魂記丨姊妹花入住東京公寓式酒店　深夜遇怪人狂敲門按密碼鎖　一度破門闖入 結局超驚險
遊日驚魂記丨姊妹花入住東京公寓式酒店　深夜遇怪人狂敲門按密碼鎖　一度破門闖入 結局超驚險
急症室最長等候時間（06月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月20日 時間16:05）
癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來
癌症殺手｜台毒理專家66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來