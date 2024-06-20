  • 32°C
香港時間 : 2024620日 (四) 14:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

脂肪肝｜醫生靠蛋白質減肥法日日食蛋1年減30磅　3招甩脂肪肝+改善糖尿病

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

日本有醫生靠自創的「蛋白質飲食法」在1年內成功減走30磅，逆轉脂肪肝並改善糖尿病。

【糖尿病／脂肪肝／雞蛋/飲食法/慢性病／減肥／蛋白質/擺脫脂肪肝/逆轉脂肪肝/改善糖尿病】糖尿病、脂肪肝等慢性病是不少都市人的困擾，即使醫生亦不例外。日本就有一位醫生曾經因為不良飲食習慣患上脂肪肝及糖尿病，之後憑自創的飲食法在1年內激減14公斤（約31磅），成功逆轉病情。

最新影片：

Sick問識答
20多歲女噴香水落護墊除臭致腋下發炎　醫生拆解體臭成因+5大改善建議

綜合日媒報道，AKIBA水野診所院長、糖尿病內科醫生水野雅登近年推出多本書籍，包括《1年減14公斤內臟脂肪的燃脂飲食法》、《減醣控醣大百科》、《不依賴藥物，血糖值也能下降的方法》等，與大眾分享減肥、限醣飲食、降血糖的秘訣。而他亦在書中分享自身經歷，表示自己以前經常吃大量零食及糖分較高的水果，三餐又習慣吃到十分飽，身高只有160cm的他，體重卻一度高達76.8公斤（約169磅），並患上非酒精性脂肪肝及早期糖尿病。

更多相關報道：脂肪肝｜許廷鏗患「嚴重脂肪肝」　醫生推介16大食物消除內臟脂肪/減肚腩/抗炎

自創飲食法成功減肥

由於父母皆有糖尿病家族史，水野雅登擔心自己的病情會惡化，於是決定減肥。他於2014年研究出「蛋白質脂質飲食法」，成功在1年內減走14公斤（約31磅），更令肝功能恢復正常，改善糖尿病及脂肪肝。以下為「蛋白質脂質飲食法」3大原則：

1. 多攝取動物性蛋白質

動物性蛋白質應佔飲食攝取比例的40%，每頓正餐以300克肉類和3隻雞蛋取代碳水化合物，以維持飽肚感。

2. 減少醣類攝取

減少吃米飯、麵包、麵條等主食，並將每餐的碳水化合物攝取量控制在20克以內。這是因為攝取大量碳水化合物後，血糖會急速飆升，身體會分泌胰島素來降血糖，但當中無法消耗的醣類會轉化成脂肪，繼而導致肥胖。醣類攝取應佔飲食攝取比例的10%。

3. 攝取優質脂肪

水野雅登指，飲食攝取比例剩餘的50%應為優質脂肪，例子包括橄欖油、椰子油、亞麻籽油，或鮮牛油等動物脂肪，但需注意避開人造牛油、起酥油、菜籽油等反式脂肪油類。

更多相關報道：減肥不當︱22歲女為減肥嚴控飲食　曾現3徵狀誤以為減肥成功　悔不吃1類食物致糖尿病【附攝取澱粉質貼士】

水野雅登解釋，「蛋白質脂質飲食法」的原理為透過調整蛋白質、脂質及醣類的攝取比例以及種類，令身體達到分泌少量胰島素的效果，從而避免分泌過量、增加內臟脂肪。此外，這種飲食法本身亦有燃燒內臟脂肪的效果。

他表示，人類只要活著就會使用能量，因此只要避免內臟脂肪增加，多餘的內臟脂肪就可以作為能量被消耗掉，逐漸減少；因此，蛋白質脂質飲食算是「不會使內臟脂肪增加」及「可將多餘內臟脂肪用於糖質新生使之減少」的最強辦法。不過他亦提醒，目前正在注射胰島素和服用胰島素分泌藥物的糖尿病患者，不應自行嘗試「蛋白質飲食法」，最好先諮詢醫生，並在對方的指導下進行。

同場加映：10種控糖護肝蔬菜

台灣初日診所減重專科暨家醫科許芷瑜醫師，在YouTube頻道《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》中，分享了10種有效控糖的蔬菜：

點擊圖片放大
+10
+9

糖尿病6大症狀

台灣營養師李婉萍過往曾在其個人網站「李婉萍營養師-營養工具書」發文分析糖尿病6大症狀，出現下述症狀有可能已經有血糖過高的問題。

點擊圖片放大
+7
+6

1. 三多症狀：多吃、多喝、多尿
如今有許多患者都不一定有這個症狀，不過如果有相關症狀請一定要注意。

2. 皮膚傷口不容易好
切勿忽視皮膚的小傷口長期沒有癒合。

3. 免疫力下降（經常感染）
女性泌尿道如果長期容易反覆發作感染就要特別注意。

4. 體重減輕
沒有在減重，但體重卻持續減少。

5. 視力模糊
持續超過一個月視線都模糊不清，請盡快就醫。

6. 神經病變（麻木、疼痛）
手腳對於溫熱與痛楚的感覺異於平常，感覺較為遲鈍，就要小心。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

KO糖尿病｜醫生推介3種簡單運動消脂降血糖或逆轉糖尿病　每日半小時即見效
18:02 2024/06/11
KO糖尿病｜醫生推介3種簡單運動消脂降血糖或逆轉糖尿病　每日半小時即見效
餐飲危機丨早餐食水煮蛋加無糖豆漿　55歲女子患「嚴重脂肪肝」原因曝光
15:58 2024/05/31
餐飲危機丨早餐食水煮蛋加無糖豆漿　55歲女子患「嚴重脂肪肝」原因曝光
糖尿病危機｜70萬港人患糖尿病　醫生教自測「7大無痛症狀」＋3招逆轉糖尿病
12:17 2024/05/16
糖尿病危機｜70萬港人患糖尿病　醫生教自測「7大無痛症狀」＋3招逆轉糖尿病

你可能感興趣

KO糖尿病｜醫生推介3種簡單運動消脂降血糖或逆轉糖尿病　每日半小時即見效
18:02 2024/06/11
KO糖尿病｜醫生推介3種簡單運動消脂降血糖或逆轉糖尿病　每日半小時即見效
餐飲危機丨早餐食水煮蛋加無糖豆漿　55歲女子患「嚴重脂肪肝」原因曝光
15:58 2024/05/31
餐飲危機丨早餐食水煮蛋加無糖豆漿　55歲女子患「嚴重脂肪肝」原因曝光
糖尿病危機｜70萬港人患糖尿病　醫生教自測「7大無痛症狀」＋3招逆轉糖尿病
12:17 2024/05/16
糖尿病危機｜70萬港人患糖尿病　醫生教自測「7大無痛症狀」＋3招逆轉糖尿病
健康問題 減肥 蛋白質 糖尿病 脂肪肝

最高瀏覽

減肥謬誤︱減肥做「1類運動」反易餓致肥　醫生建議最佳運動頻率
減肥謬誤︱減肥做「1類運動」反易餓致肥　醫生建議最佳運動頻率
台灣女神丨陳妍希疑8年婚姻破裂　傳陳曉親提離婚夫妻情不再？
台灣女神丨陳妍希疑8年婚姻破裂　傳陳曉親提離婚夫妻情不再？
急症室最長等候時間（06月20日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月20日 時間12:05）
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
張致恒一家丨雯雯家中挈愛寶貝喪生　Steven心痛發文：天堂見
超市大搜查︱邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　5款不含E466安全米粉名單
超市大搜查︱邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　5款不含E466安全米粉名單