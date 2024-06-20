脂肪肝｜醫生靠蛋白質減肥法日日食蛋1年減30磅　3招甩脂肪肝+改善糖尿病

▲ 日本有醫生靠自創的「蛋白質飲食法」在1年內成功減走30磅，逆轉脂肪肝並改善糖尿病。

【糖尿病／脂肪肝／雞蛋/飲食法/慢性病／減肥／蛋白質/擺脫脂肪肝/逆轉脂肪肝/改善糖尿病】糖尿病、脂肪肝等慢性病是不少都市人的困擾，即使醫生亦不例外。日本就有一位醫生曾經因為不良飲食習慣患上脂肪肝及糖尿病，之後憑自創的飲食法在1年內激減14公斤（約31磅），成功逆轉病情。

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綜合日媒報道，AKIBA水野診所院長、糖尿病內科醫生水野雅登近年推出多本書籍，包括《1年減14公斤內臟脂肪的燃脂飲食法》、《減醣控醣大百科》、《不依賴藥物，血糖值也能下降的方法》等，與大眾分享減肥、限醣飲食、降血糖的秘訣。而他亦在書中分享自身經歷，表示自己以前經常吃大量零食及糖分較高的水果，三餐又習慣吃到十分飽，身高只有160cm的他，體重卻一度高達76.8公斤（約169磅），並患上非酒精性脂肪肝及早期糖尿病。

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自創飲食法成功減肥

由於父母皆有糖尿病家族史，水野雅登擔心自己的病情會惡化，於是決定減肥。他於2014年研究出「蛋白質脂質飲食法」，成功在1年內減走14公斤（約31磅），更令肝功能恢復正常，改善糖尿病及脂肪肝。以下為「蛋白質脂質飲食法」3大原則：

1. 多攝取動物性蛋白質

動物性蛋白質應佔飲食攝取比例的40%，每頓正餐以300克肉類和3隻雞蛋取代碳水化合物，以維持飽肚感。

2. 減少醣類攝取

減少吃米飯、麵包、麵條等主食，並將每餐的碳水化合物攝取量控制在20克以內。這是因為攝取大量碳水化合物後，血糖會急速飆升，身體會分泌胰島素來降血糖，但當中無法消耗的醣類會轉化成脂肪，繼而導致肥胖。醣類攝取應佔飲食攝取比例的10%。

3. 攝取優質脂肪

水野雅登指，飲食攝取比例剩餘的50%應為優質脂肪，例子包括橄欖油、椰子油、亞麻籽油，或鮮牛油等動物脂肪，但需注意避開人造牛油、起酥油、菜籽油等反式脂肪油類。

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水野雅登解釋，「蛋白質脂質飲食法」的原理為透過調整蛋白質、脂質及醣類的攝取比例以及種類，令身體達到分泌少量胰島素的效果，從而避免分泌過量、增加內臟脂肪。此外，這種飲食法本身亦有燃燒內臟脂肪的效果。

他表示，人類只要活著就會使用能量，因此只要避免內臟脂肪增加，多餘的內臟脂肪就可以作為能量被消耗掉，逐漸減少；因此，蛋白質脂質飲食算是「不會使內臟脂肪增加」及「可將多餘內臟脂肪用於糖質新生使之減少」的最強辦法。不過他亦提醒，目前正在注射胰島素和服用胰島素分泌藥物的糖尿病患者，不應自行嘗試「蛋白質飲食法」，最好先諮詢醫生，並在對方的指導下進行。

同場加映：10種控糖護肝蔬菜

台灣初日診所減重專科暨家醫科許芷瑜醫師，在YouTube頻道《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》中，分享了10種有效控糖的蔬菜：

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糖尿病6大症狀

台灣營養師李婉萍過往曾在其個人網站「李婉萍營養師-營養工具書」發文分析糖尿病6大症狀，出現下述症狀有可能已經有血糖過高的問題。

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1. 三多症狀：多吃、多喝、多尿

如今有許多患者都不一定有這個症狀，不過如果有相關症狀請一定要注意。

2. 皮膚傷口不容易好

切勿忽視皮膚的小傷口長期沒有癒合。

3. 免疫力下降（經常感染）

女性泌尿道如果長期容易反覆發作感染就要特別注意。

4. 體重減輕

沒有在減重，但體重卻持續減少。

5. 視力模糊

持續超過一個月視線都模糊不清，請盡快就醫。

6. 神經病變（麻木、疼痛）

手腳對於溫熱與痛楚的感覺異於平常，感覺較為遲鈍，就要小心。

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