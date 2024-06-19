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李龍基未婚妻入獄丨王青霞判監25個月　李龍基三度激動落淚化身「情深基」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 6 分鐘前

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基哥不要哭！

【李龍基/王青霞/基哥】73歲藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris），今（19日）於沙田裁判法院開審，她承認使用虛假文書罪、兩項違反逗留條件罪、在違反逗留期限下留在香港，接受僱傭工作，以及向入境事務主任作出虛假申述共5罪；法官宣布判刑25個月。

李龍基未婚妻入獄丨基哥聞王青霞入獄當場拭淚　再次承諾必娶Chris

李龍基三度激動大喊

李龍基以粉色造型到庭聽審，當聽到Chris認罪時，李龍基即情緒波動，更三度激動大喊，並用紙巾抹眼淚、緊握拳頭。

事後，李龍基急步離開法院，他回應傳媒訪問表示Chris的家人未知她要入獄，而問到會否上訴，他指不是預期內的事，並表示已經托律師說了。

基哥真的好難過。（經濟日報圖片）

化身「情深基」

他再次強調一定會等Chris，並再向傳媒承諾︰「我一定會娶佢。」果然夠情深，又指會繼續去黃大仙拜神，為對方祈福。

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