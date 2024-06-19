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盛事經濟｜議員憂中環海濱建通風樓影響盛事活動　甯漢豪：將縮減通風樓佔地面積

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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發展局局長甯漢豪。(資料圖片)

政府積極推動盛事經濟，中環海濱活動空間是舉辦盛事的用地之一，發展局局長甯漢豪表示，對於擬在中環海濱活動空間用地興建港鐵機鐵線通風樓，當局正檢視工程方案，包括縮減通風樓及緊急通道佔地面積，以減低此永久設施對海濱活動空間的長遠影響。

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經民聯議員陸瀚民今日在立法會，就舉辦户外盛事的用地提出口頭質詢，指海濱事務委員會較早前討論擬在中環海濱活動空間用地興建一座約18米高、佔地55米乘40米的港鐵機鐵線通風樓，而有關工程擬在明年開始動工，為期7年。他提到有意見認為，有關工程及其關連地盤工程的所佔土地，會影響各界使用中環海濱舉辦盛事，並會直接減少該盛事用地的面積和可容納人數。

甯漢豪回應指，運物局、發展局及港鐵公司正保持聯繫，希望盡量減低隧道工程對活動空間的影響，例如減少相關工程進行期間，所需要的地面工地面積，讓近年受歡迎的露天演唱會等戶外活動，能夠在施工期間繼續舉行、及將工程延後至2025年後才動工。

議員倡另覓地方興建

有議員關注能否將通風樓搬往其他地方。地產及建造界議員龍漢標指，中環屬金融及旅遊矚目的地方，放一座此類型建築物必定有影響。經民聯議員梁美芬表示，在選擇地點時，應盡可能不利用最傳統的海濱，因會對舉辦盛事帶來影響。

甯漢豪表示，該工程涉及在香港站以東，沿龍和道建造隧道，讓東涌綫及機場快綫列車在香港站的東面後方掉頭，以增加列車班次。她強調，要在其他地方安置此設施存在難度，但會嘗試將此設施擺放在靠邊旁的位置，將影響減少。

廖振新：已要求港鐵優化通風樓設計

運輸及物流局副局長廖振新補充指，會繼續跟港鐵公司研究，如何進一步優化方案，亦會要求港鐵公司優化設計，盡量將大樓融入中環海濱活動空的氛圍中。

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