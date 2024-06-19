盛事經濟｜議員憂中環海濱建通風樓影響盛事活動　甯漢豪：考慮縮減佔地面積

▲ 發展局局長甯漢豪。(資料圖片)

政府積極推動盛事經濟，中環海濱活動空間是近年熱門盛事舉辦地，不過，政府擬於部分用地興建港鐵機鐵線通風樓，議員擔心影響舉辦盛事，發展局局長甯漢豪表示，當局正檢視工程方案，包括縮減通風樓及緊急通道佔地面積，以減低此永久設施對海濱活動空間的長遠影響。

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擬在中環海濱活動空間用地興建的通風樓約18米高、佔地55米乘40米，預計明年開始動工，為期7年。經民聯議員陸瀚民今日提口頭質詢，引述意見指，有關工程及其關連地盤工程的所佔土地，會影響各界使用中環海濱舉辦盛事，並會直接減少該盛事用地的面積和可容納人數。

甯漢豪回應指，運物局、發展局及港鐵公司正保持聯繫，希望盡量減低隧道工程對活動空間的影響，例如減少相關工程進行期間，所需要的地面工地面積，讓近年受歡迎的露天演唱會等戶外活動，能夠在施工期間繼續舉行、及將工程延後至2025年後才動工。

議員倡另覓地方興建

有議員關注能否將通風樓搬往其他地方。地產及建造界議員龍漢標指，中環屬金融及旅遊矚目的地方，放一座此類型建築物必定有影響。

甯漢豪表示，該工程涉及在香港站以東，沿龍和道建造隧道，讓東涌綫及機場快綫列車在香港站的東面後方掉頭，以增加列車班次。她強調，要在其他地方安置此設施存在難度，但會嘗試將此設施擺放在靠邊的位置，將影響減少。

廖振新：已要求港鐵優化通風樓設計

運輸及物流局副局長廖振新補充指，會繼續跟港鐵公司研究，如何進一步優化方案，亦會要求港鐵公司優化設計，盡量將大樓融入中環海濱活動空的氛圍中。

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