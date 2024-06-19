畢業旅行｜幼稚園畢業旅行去日本7天遊　超狂行程曝光嚇壞網民：貴族學校？

▲ 幼園畢業旅行去日本7日遊行程超狂嚇壞家長。

【畢業旅行/日本旅遊】幼稚園畢業旅行多半地點都是迪士尼等主題樂園或是本地農莊等讓小朋友親親大自然的地方。近日有台灣家長分享，學校提供畢業旅行地點選擇竟是「東京大阪7日遊」，不少網民紛紛表示學校太有勇氣，亦有家長認為孩子出國會感到擔憂。

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有台灣家長在facebook專頁「靠北幼稚園」投稿分享，她就讀幼稚園高班的孩子即將畢業，學校舉辦的畢業旅行有國內及國外兩個選項，包括「澎湖金門7日遊」和「東京大阪7日遊」，由於兩者的日期錯開，家長可以選擇其中一項或兩項都參加。

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事主表示，雖然之前小朋友已去過6次出國旅行，但每次都有媽媽跟爸爸陪伴，而這次學校畢業旅行沒有父母陪伴，令事主有點擔心。

有沒有類似經驗的家長可以給我一些意見，如：需要準備些甚麼？或是準備甚麼安全措施？

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畢業旅行｜估計花費約2.4萬元

帖文引來熱論，不少網民紛紛表示大開眼界，「好高檔的學校」、「好想跟著去東京大阪」、「現在幼稚園畢業旅行就要出國了？這麼猛！」、「這行程爸媽都覺得很挑戰了，學校、老師也太有勇氣了吧！」。

不過，有家長網民則認為，自己不會讓小朋友去，擔心老師無法顧及那麼多孩子，「光搭飛機就是一大挑戰了吧」、「連續7天24小時照顧小孩，老師的勇氣是梁靜茹給的？」、「確定老師能幫那麼多孩子洗澡和刷牙嗎…半夜還得陪孩子上廁所......」、「這甚麼貴族學校，自己帶兩個出門就很猛了還出國」、「不只幼稚園心臟很大，放手讓小孩出去的家長心臟更大」。

有台媒計算過日本東京大阪7天遊費用，機票約2.5萬（新台幣‧下同，約6000港元），新幹線及遊覽車約1.5萬（約3,600港元）、住宿及飲食約2.5萬（約6,000港元），其他費用約2至3萬（約4,800至7,200港元），團費估計達10萬（約2.4萬港元）。

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