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MIRROR成員｜AK江𤒹生被指不斷私訊Frankie女友捲風波　生粉親證曾獲偶像暖心長文安慰

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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生粉親證曾獲AK發暖心長文安慰！

MIRROR成員江𤒹生（AK）捲入與隊友陳瑞輝（Frankie）的「爭女」風波，事緣Frankie女友Christy曾晒出她與AK頭像的對話截圖，內容像是普通朋友交流，但Christy則形容為「AK又係咁Text我」。

事件曝光後，有生粉（AK粉絲稱呼）在Threads貼出AK曾發送一篇長文給她，指離世的貓貓是用另一個方式守護她，盡顯暖男一面，也證明AK是會主動關心別人！

MIRROR成員丨Frankie女友Christy被爆黑歷史　自認專做小三稱周旋皮皮與AK之間

Frankie女友：AK又係咁Text我

Frankie女友Christy曾晒出她與AK頭像的對話截圖，AK跟她說新年快樂，但沒顯示對話由誰作主動，AK又有問Christy是否已跳pole一段時間，內容未有展現出有追求女方的意思。

Christy在密友限時動態中寫道：「皮皮嬲咗我因為我成日提AK，而家AK又係咁text我，我都唔知係咪皮皮搵佢嚟試我。但係AK應該唔知我同皮皮咩關係。」

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生粉曾獲AK長文安慰

一名生粉在Threads發文分享自己在2022年10月中曾獲AK在私訊安慰，「其實佢真係好好......之前我有一隻貓貓過咗身，咁啱撞正佢生日，我講講吓生日快樂好emo，同佢講話屋企有隻貓貓走咗，所以好唔開心。結果佢第二日覆返一大段嘢安慰我點樣調整情緒。其實有時人哋可能純粹交朋友/貼地比較寵fans😀 冇必要FF咁多......」

AK窩心地安慰該名生粉，其私訊內文都相當之長：

Sorry to hear that

唔好太難過，雖然咁講無用，但時間會解決一切。明白依家心情一定好難過，我自己都經歷過，但係有啲嘢都需要處理，例如貓貓嘅遺體，因為始終都係屍體過多一陣就會有味，之後再攞去處理屍體，屍體可能會冇咁靚。如果最後都係要火化，我覺得保持個最靚嘅狀態係最好。

明白會好難受，但都要接受貓貓已經畢業，佢都好開心你接咗佢返去照顧佢，佢亦都令到你成長左（咗） ，做咗個好大嘅決定就係搬出去。所以貓貓咁新嘅課題，可能已經完結，所以先畢業，唔好太難過 因為之後一定會再見，佢會用另一個方法守護你，好好休息不要太傷心、好好處理貓貓身後事。希望你可以盡快走出呢個陰霾，加油！

有另一名生粉轉發這則帖文，為AK捲入爭女風波感不值，寫道：「生粉嘅老闆江𤒹生就係會主動關心別人，即使對方未必係自己認識嘅朋友，亦會懷咗一份真誠純粹去關心🧡請不要試圖傷害一個善良的人，拜托🙏🏻」

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