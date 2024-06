MIRROR成員｜AK江𤒹生被指不斷私訊Frankie女友捲風波　生粉親證曾獲偶像暖心長文安慰

MIRROR成員江𤒹生(AK)捲入與隊友陳瑞輝(Frankie)的「爭女」風波,事緣Frankie女友Christy曾晒出她與AK頭像的對話截圖,內容像是普通朋友交流,但Christy則形容為「AK又係咁Text我」。

事件曝光後,有生粉(AK粉絲稱呼)在Threads貼出AK曾發送一篇長文給她,指離世的貓貓是用另一個方式守護她,盡顯暖男一面,也證明AK是會主動關心別人!

Frankie女友:AK又係咁Text我

Frankie女友Christy曾晒出她與AK頭像的對話截圖,AK跟她說新年快樂,但沒顯示對話由誰作主動,AK又有問Christy是否已跳pole一段時間,內容未有展現出有追求女方的意思。

Christy在密友限時動態中寫道:「皮皮嬲咗我因為我成日提AK,而家AK又係咁text我,我都唔知係咪皮皮搵佢嚟試我。但係AK應該唔知我同皮皮咩關係。」

生粉曾獲AK長文安慰

一名生粉在Threads發文分享自己在2022年10月中曾獲AK在私訊安慰,「其實佢真係好好......之前我有一隻貓貓過咗身,咁啱撞正佢生日,我講講吓生日快樂好emo,同佢講話屋企有隻貓貓走咗,所以好唔開心。結果佢第二日覆返一大段嘢安慰我點樣調整情緒。其實有時人哋可能純粹交朋友/貼地比較寵fans😀 冇必要FF咁多......」

AK窩心地安慰該名生粉,其私訊內文都相當之長:

Sorry to hear that

唔好太難過,雖然咁講無用,但時間會解決一切。明白依家心情一定好難過,我自己都經歷過,但係有啲嘢都需要處理,例如貓貓嘅遺體,因為始終都係屍體過多一陣就會有味,之後再攞去處理屍體,屍體可能會冇咁靚。如果最後都係要火化,我覺得保持個最靚嘅狀態係最好。

明白會好難受,但都要接受貓貓已經畢業,佢都好開心你接咗佢返去照顧佢,佢亦都令到你成長左(咗) ,做咗個好大嘅決定就係搬出去。所以貓貓咁新嘅課題,可能已經完結,所以先畢業,唔好太難過 因為之後一定會再見,佢會用另一個方法守護你,好好休息不要太傷心、好好處理貓貓身後事。希望你可以盡快走出呢個陰霾,加油!