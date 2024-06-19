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時尚速報｜agnes b.聯乘arena推型格泳裝　比堅尼配防曬上衣$1,290

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 49 分鐘前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

agnes b,的SPORT b.系列再一次聯同arena推出泳裝系列。（圖片品牌提供）

差不多下了三個星期的雨，對於喜愛擁抱陽光海灘的泳友來說，這段時間可真漫長，不過，其實還有很多人還沒來個下水禮，因此若發覺你的泳衣因為去年曾沾了氯氣又今年變成「硬塊」時，今年agnes b.再一次夥拍專業泳衣品牌arena推出聯乘系列，應該是你添置新泳衣時的一個不錯的選擇。

今次agnes b.旗下的SPORT b.系列夥拍專業泳衣品牌arena，系列中的重點是應用了突破性的專利纖維技術LYCRA ADAPTIV面料，這一種面料既能防紫外線，極具彈性，具備高排汗性、透氣耐用、而且持久抗氯有別於一般緊身且侷促的泳衣，輕盈貼身如第二層皮膚般容易穿著。

比堅尼+長袖短身防曬衣3件套裝。（$1,290/圖片品牌提供）

女士長袖拉鏈防曬上衣同樣採用黑色和白色為基調，雙層沙灘褲配有顯眼SPORT b.標誌，雙層設計讓用家進行高強度運動時，襟穿又耐磨。

系列中包括女士bra top連長褲兩件套裝，Bra top 備有黑色和白色以供選擇，胸前為arena標誌，腰間橡筋飾以色彩繽紛的SPORT b.標誌，背部交叉帶設計盡顯肌肉線條美。

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誠然，服裝款式上比較平實，但當中有部分款式除了可供游泳外，同時更可應用於跑步、瑜伽、郊遊等戶外運動。作為一個擁抱大眾市場的系列，這個絕對辦得到。

產品查詢：2881 9129

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