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親子外遊｜坐飛機點樣免費升級商務艙？　5類乘客最大機會「升呢」

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 35 分鐘前

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衣著太隨意、穿拖鞋背心的乘客較難被升級到商務艙。（iStock圖片）

【親子遊/免費升級商務艙秘訣/升級business/upgrade business】經常聽到乘坐飛機可以免費升級商務艙，但事實上是否如此輕易？有地勤人員分享5類乘客的確較容易升級，包括已購買經濟艙較貴票價的乘客、航空公司職員、會員，甚至購買了經濟艙的政府人員。但同時亦有5類乘客較難被升級，其中一類是衣著太隨意、穿拖鞋背心的乘客。

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有地勤人員早前在網上分享，乘坐各大航空公司時，不難聽到某某親戚朋友經常被免費升級到商務艙，主要原因是經濟艙超賣，例如該航班只賣商務艙及經濟艙，前者有10個座位，後者則有200個座位，但商務艙未有全數賣出，經濟艙卻已爆滿的大前提下，航空公司就會將全數210個座位填滿，這時候原本買經濟艙的客人，就有機會被升級。

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升級到商務艙｜究竟哪些人最有機會被升級到商務艙？

1. 購買較貴經濟艙票的客人

在購買經濟艙票時，可以選擇購買Y class、M class、B class等的級別，分別在於可否改日期、目的地、有效期長短等，較貴的級別自由度亦較高，被升級的機會相對大一點。

2. 在超賣時願意放棄機位的客人

當機位超賣時，地勤人員會問及可否轉乘下一班，或另一目的地的航班，若最後有其他客人沒有出現上機，這時候就很大可能被安排到原本的航班，更會被升級到商務艙。

延伸閱讀：親子外遊｜搭飛機想免費升頭等艙？　前空姐揭關鍵在穿搭：別穿這3種鞋

3. 航空公司職員

部分航空公司會將屬下職員，安排至某些級別會員更前的位置，如商務艙未滿，公司職員就會先被安排上去。

4. 航空公司會員

不少航空公司設有會員制度，鑽石卡、寶石卡、白金卡、金卡、銀卡等，有機會升級的時候，亦會按級別優先安排乘客到商務艙。

5. VIP貴賓

有時候航空公司的貴賓，甚至政府人員都會購買經濟艙，當商務艙未坐滿，這類VIP貴賓就可能被調到有關座位。

有乘客較易升級，原來亦有人很難被升級。地勤人員指團體票、數名親友同行、有小孩同行、已訂特別餐飲的乘客升級的機會較微。值得一提的是，衣著過於隨意的乘客，亦較難獲免費升級，說的並非要全身名牌衣服，可能是衣著上有冒犯他人字眼、圖案，或者穿著拖鞋背心的人士。

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