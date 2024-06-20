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眼晴健康丨白內障手術資助計劃　400名合資格者可免費做手術【附參與資格+方法】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【白內障／公立醫院／港安醫院／金睛火眼慈善籌款行動／醫療福利】據統計，現時公立醫院眼科輪候白內障手術共有68,819宗個案，病人一般需要等候11至13個月，最長甚至可達4年不等。港安醫院慈善基金推出了「金睛火眼慈善籌款行動」，全額資助長者進行白內障手術，預料400名合資格長者可因此受惠。

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港安醫院慈善基金荃灣理事會主席蘇陳偉香表示「金睛火眼慈善籌款行動」計劃目的是希望減輕公營醫療壓力，針對性幫助患有白內障的長者，縮短白內障病人輪候手術時間。

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金睛火眼慈善籌款行動

計劃已包括一次手術前檢查、局部麻醉白內障切除手術，及3次手術後檢查。有關手術及檢查將於香港港安醫院—荃灣內進行。

申請資格：

  • 年滿65歲或以上之香港永久性居民
  • 正在公立醫院輪候，或經醫生確診患有白內障
  • 正領取綜援或通過瑪利亞基金 / 關愛基金醫療援助項目入息及資產審查的低收入人士
  • 身體狀況穩定，如長期服用藥物，須提供病歷報告

WhatsApp查詢：6462 3292 (星期一至五、上午9時至下午5時)

電郵：foundation@twah.org.hk

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申請過程簡單

現年70歲的潔群姐是獨居長者，她於兩年前確診雙眼都患有白內障，但因種種原因於短期內未合符申請公立醫院手術的資格，因此未獲公立醫院安排輪候。潔群姐曾經出現視網膜脫落，以及患有黃斑病變，她擔心病情會況急轉直下，於是尋找支援。

透過朋友介紹，潔群姐得知「金睛火眼慈善籌款行動」並嘗試申請。

手續好簡單，我提交了個人資料和政府醫院的信件後，一個星期便批核了資助，我的左眼於去年5月接受了手術，最近右眼亦獲資助做手術！

因手術成功改寫人生下半場的潔群姐表示，手術後，雙眼回復正常視力，便報讀了社區中心的社會服務課程，充實人生。

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