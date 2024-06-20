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靚媽精明眼｜一粒燒賣含N種邪惡添加劑　可增患心血管病風險＋影響智力【附燒賣添加劑比併】

兒童健康

撰文： 黃諾韶

發布時間： 1 小時前

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燒賣含有多種添加劑含量，營養師建議每周進食少於2次。

【燒賣／點心／添加劑／街頭小食／人工色素／E102】燒賣由茶樓點心演變成備受港人喜愛的街頭小食，不過原來燒賣成分含多種添加劑，有機會間接導致心血管疾病，當中大部份燒賣含E102（檸檬黃）人工色素，或會損害兒童專注力及智商。TOPick檢視市面上同牌子、不同款式的7款燒賣，由尚營坊註冊營養師Zoe Tsui拆解箇中添加劑，認法背後功用及壞處。

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燒賣添加劑｜7款包裝燒賣成分及添加劑

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燒賣添加劑｜從「字頭」拆解添加劑作用

營養師Zoe指出，數字為「1字頭」的添加劑通常為色素，而後面的數字主要用作分辨不同顏色的色素；數字為「3字頭」的添加劑主要是抗氧化劑，用作預防食物被氧化。

燒賣例子添加劑名稱添加劑作用
冬菇雞肉燒賣E164栀子黄色素
魚肉燒賣E102檸檬黄色素

而「4字頭」及「5字頭」的添加劑用途較廣泛，當中4款燒賣魚漿所用到的「E451i」為抗氧化劑、乳化鹽、酸度調節劑及膨脹劑；其中3款燒賣都有加入的「E500ii」則為酸度調節劑、膨脹劑及抗結劑。

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燒賣添加劑｜食得多「E621」有機會變「重口味」

7款燒賣成分均含有「E621」這款加工食物常見的添加劑，事實屬於一種味精，部分人士食用後或會出現過敏反應，導致有頭痛、嘔吐、身體麻痺、冒汗、心跳加速等不良影響，但通常會在幾小時內消褪。

「E621」亦有機會間接影響食用者的口味，進食過多會開始變得較「重口味」，因而在吃清淡或新鮮食物時覺得淡而無味，以致在煮食或進食過程中加入更多調味料。若長期食用較多高鹽分調味料，就有機會出現高血壓，甚至增加罹患心血管疾病的機會。

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燒賣添加劑｜添加劑對人體健康無直接影響

所有燒賣樣本中，牛肉燒賣是最少添加劑的樣本。但Zoe表示，添加劑對人體並無直接損害，故消費者不能以添加劑的數量而判斷該款式健康與否。反而從食物安全的角度出發，添加劑有效維持食物的安全、增加食物的味道及顏色，更重要的是能延長食物保質期。另外香港市面所售食物的標籤上，均會列明該食物所加入的添加劑，所以一定符合食物安全原則。

Zoe提醒，燒賣始終為加工食品，添加劑的含量一定會比新鮮食物高，所以建議市民一周內進食少於2次。

【超市大搜查】「邪惡色素」有損兒童專注力　12款不含人造色素糖果清單【內附名單及色素表】

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