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網絡熱話｜29歲男子肚痛坐關愛座婉拒讓位　遭阿伯掌摑兼怒轟「無家教」

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

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【關愛座／讓座／老人／醫生／身體不適／博愛座】再有因「關愛座」引發的爭執！台北一名年輕男子近日乘搭捷運，因肚痛坐到關愛座（台稱「博愛座」）稍作休息，卻遭到一名長者強逼讓座。男子因身體不適婉拒讓位，繼而遭到該長者掌摑，並以言語辱罵男子「沒教養」、「爸媽怎麼生的」，引起網上熱議。

最新影片：

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年輕男子不適坐博愛座 遭老人強逼讓座

綜合台媒報道，有網民昨日（18日）於社交平台Threads發布影片，指一名男長者搭乘台北捷運時，發現有年輕男子坐在博愛座玩手機，隨即便走上前，要求對方讓座，並怒斥「生龍活虎還坐博愛座，真的很糟糕！」、「沒教養」、「爸媽怎麼生的」。之後該名長者更上前，動手搧打及拉扯男子的頭髮，一旁女乘客見狀亦忍不住上前幫腔，未料卻遭到長者反擊，並強調：「我沒有做羞愧的事！」，有其他乘客目擊此情形後，隨即通報捷運職員到場處理。

據悉，台北市捷運警察隊事後證實事件，指該名長者於車廂內，發現男子在博愛座上使用手機，便上前稱自己多病體弱、要求讓座，該名男子解釋指自己因腹瀉不適、無法讓座，未料卻遭到對方扯髮及搧打面部。

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內場加映：

網絡熱話｜返工12小時疲憊不堪　OL坐關愛座遭長者逼讓位爆衝突頭撞柱流血

網民分享類似經歷 醫生1成因籲：博愛不讓座

事件隨即引發網民熱議，不少網民紛紛分享類似經歷，認為部分老人「倚老賣老」，強逼因身體不適坐在博愛座的年輕人讓座，紛紛認為老人做法過火：「身體硬朗到打人吵架，為何還要人家讓座？」、「要別人讓座，講話也客氣一點，別人不讓就惱羞成怒，實在是沒水準。」

網民有乜講？

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老人性情變差5大危險因素

有台灣整合醫學專科醫生姜冠宇昨日（18日）亦就事件發文透露，指自己過去亦曾經是被逼讓座的「受害者」，稱當時因太累在車上昏睡，結果被一名婦人叫醒讓座給老人，感嘆「社會若有素質根本不需要博愛座」，呼籲大家「博愛不讓座」，建議大家在對方「越凶悍」時，越要溫柔堅持住，以「教育」部分長者何謂真正的「尊重」，強調：「各位長輩還想繼續當博愛座敢死隊的，小心台灣博愛座真的會被你們玩到沒有喔。」

姜醫生解釋指，「健康老化」應該是成功延緩身體的衰退、維持自主與正常的認知功能，而「成功老化」則應該在社會上活躍性達標、無憂鬱狀態、有社會良好的支持、維持對社會的產出，與社會維持正向的雙向互動，不少老人因5大危險因素，令性情變得負面：

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姜醫生強調指，2009年有美國研究顯示，患有失智症的老年人中，攻擊行為非常普遍，其中高達96%失智症患者，於疾病過程中會表現出攻擊行為，除了會造成照顧者受攻擊，亦會增加自己被虐待的機會，建議老人應敞開心胸、多跟別人交流學習更多有價值事物。

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