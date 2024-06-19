  • 31°C
香港時間 : 2024619日 (三) 17:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

7-11印花｜咖啡買５送１嘆到八月中　維他新鮮茶／鈣思寶豆奶都有

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

7-eleven 夥拍yuu 推出最新印花優惠。（資料圖片）

【7-11／印花／咖啡／維他新鮮茶】7-Eleven 印花推出最新優惠，yuu 新一期印花獎賞由即日起開始，至8月13日止，即磨咖啡繼續有買5送1。

今期重點有：維他新鮮茶480mL買6送1、維他奶鈣思寶買5送1、7CAFÉ 即磨咖啡買5送1等。

7-11 印花焦點推介

  • DREYER'S D-COLLECTION雪糕單件裝—買9送1
  • 維他新鮮茶480毫升—買6送1
  • 維他奶鈣思寶250/375毫升—買5送1
  • 7CAFÉ/ 7CAFÉ+ 即磨咖啡—買5送1
  • 雀巢乳酪飲品／乳酪杯—買5送1
  • 任何牛奶946毫升—買5送1
  • 7-SELECT三角飯糰—買6送1
  • 7PREMIUM 食品／飲品—買6送1

付款前出示yuu ID，或拍已綁定的八達通等方式，可以自動儲分。打開yuu app，可以隨時掌握儲印花進度。儲齊印花後，可取得獎賞兌換二維碼。

yuu 印花新一輪派發日期由6月19日至8月13日止，獎賞兌換日期由即日起至8月20日。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

7-11｜mofusand 公仔62款陸續上市　獨家限量購買攻略
今日 16:00
7-11｜mofusand 公仔62款陸續上市　獨家限量購買攻略
跳彈床｜議員促規管跳彈床遊樂場 文體旅局：不屬正規體育活動
今日 14:26
跳彈床｜議員促規管跳彈床遊樂場 文體旅局：不屬正規體育活動
大學學費｜消息：政府擬於明年起連續3年上調大學學費　每年加5至9%
今日 13:42
大學學費｜消息：政府擬於明年起連續3年上調大學學費　每年加5至9%

你可能感興趣

7-11｜mofusand 公仔62款陸續上市　獨家限量購買攻略
今日 16:00
7-11｜mofusand 公仔62款陸續上市　獨家限量購買攻略
跳彈床｜議員促規管跳彈床遊樂場 文體旅局：不屬正規體育活動
今日 14:26
跳彈床｜議員促規管跳彈床遊樂場 文體旅局：不屬正規體育活動
大學學費｜消息：政府擬於明年起連續3年上調大學學費　每年加5至9%
今日 13:42
大學學費｜消息：政府擬於明年起連續3年上調大學學費　每年加5至9%
Cafe 雪糕 著數優惠 八達通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活
肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活
姚嘉妮林祖輝離婚丨讀哲學出身與黃子華成好友　林祖輝轉行建童裝生意王國
姚嘉妮林祖輝離婚丨讀哲學出身與黃子華成好友　林祖輝轉行建童裝生意王國
港產機師｜盛勁為公屋出身考入港大成機師　遇乘客機艙暈倒執行1措施緊急應變
港產機師｜盛勁為公屋出身考入港大成機師　遇乘客機艙暈倒執行1措施緊急應變
急症室最長等候時間（06月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月19日 時間12:05）