7-11印花｜咖啡買５送１嘆到八月中　維他新鮮茶／鈣思寶豆奶都有

▲ 7-eleven 夥拍yuu 推出最新印花優惠。（資料圖片）

【7-11／印花／咖啡／維他新鮮茶】7-Eleven 印花推出最新優惠，yuu 新一期印花獎賞由即日起開始，至8月13日止，即磨咖啡繼續有買5送1。

今期重點有：維他新鮮茶480mL買6送1、維他奶鈣思寶買5送1、7CAFÉ 即磨咖啡買5送1等。

7-11 印花焦點推介

DREYER'S D-COLLECTION雪糕單件裝—買9送1

維他新鮮茶480毫升—買6送1

維他奶鈣思寶250/375毫升—買5送1

7CAFÉ/ 7CAFÉ+ 即磨咖啡—買5送1

雀巢乳酪飲品／乳酪杯—買5送1

任何牛奶946毫升—買5送1

7-SELECT三角飯糰—買6送1

7PREMIUM 食品／飲品—買6送1

付款前出示yuu ID，或拍已綁定的八達通等方式，可以自動儲分。打開yuu app，可以隨時掌握儲印花進度。儲齊印花後，可取得獎賞兌換二維碼。

yuu 印花新一輪派發日期由6月19日至8月13日止，獎賞兌換日期由即日起至8月20日。

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