焚化爐｜環保署：冀I･PARK1及2足以實現2035零廢堆填　有信心擁世界最先進技術

▲ I・PARK1工地。（梁偉榮攝）

在石鼓洲旁的全港首個垃圾焚化爐I･PARK1目標明年內啟用，每日垃圾處理量約3,000公噸；位於屯門曾咀的I･PARK2最新預計每日垃圾處理量，則由4,000公噸增至6,000公噸，建造期亦可望縮減2年，目標維持2030年代初落成，今年第三季交環評報告。

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在政府持續推動減廢下，是否有需要每日共處理9,000公噸垃圾的兩座新焚化爐，甚至興建第三座焚化爐？環保署助理署長（廢物基建）雷學良今日（19 日）指，政府推動減廢回收的力度不變，希望使用兩座焚化爐，已達致2035年「零廢堆填」遠景，但強調隨著香港經濟和人口增長，廢物估算要小心處理，設施規劃亦需時；又形容有信心本港焚化爐擁世界最先進技術。

I･PARK1目前正在石鼓洲旁、面積16公頃的人工島上進行興建，截至今年5月，所有預製鍋爐燃燒機電組件及煙道氣體潔淨系統組件已由珠海運抵人工島，填海工程、海堤及防波堤的建造工程亦大致完成，現正進行地基、土木、廠房、煙囪、樓宇及結構工程。餘下的工程項目主要包括屋宇設備、機電系統及廠房的安裝工程。

雷學良稱，I･PARK1建造完成後，會要求承辦商進行營運測試，證明能每日處理3,000公噸垃圾。設施投入運作後，垃圾會經水路運抵人工島處理，料能大幅縮減體積達90%，並延長堆填區可用年期。

至於位於屯門曾咀的I･PARK2，原本預計建築期為72個月，最新料縮短至54個月，即加快約2年。雷學良指是在合約加入了誘因，鼓勵承建商加快建築進度。

他又指，擬議興建I･PARK2的土地面積約18公頃，較I･PARK1大約數10%，故最初預計每日處理4,000公噸垃圾，但透過市場意向調查及深入研究，在善用擬議土地和採用最先進技術的情況下，有信心把每日處理量上調至每日6,000公噸。他亦說下月會再進行市場調查，讓更多內地和外國公司深入了解爐I･PARK的發展情況。

《香港資源循環藍圖2035》承諾將人均廢物量減少40至45%，是否仍有需要每日共處理9,000公噸垃圾的兩座新焚化爐，甚至興建第三座焚化爐？雷學良稱，政府推動減廢回收的力度不變，希望使用兩座焚化爐，已足夠實現致2035年「零廢堆填」目標，但強調隨著香港經濟和人口增長，廢物估算要小心處理，設施規劃亦需時。他亦重申第三座焚化爐屬「很長遠的規劃」，目前仍在北區選址，未有落成日期。

他並提到，本港目前仍很依賴堆填區處理廢物，較很多全面使用焚化設施的地區落後，故現正追趕世界先進潮流，且形容有信心本港焚化爐擁有世界最先進技術。

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記者：梁薾心