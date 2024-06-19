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公屋治安｜公屋貼告示揭密碼用足1年　街坊嬲爆：順豐都知密碼

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 52 分鐘前

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近日有網民分享在觀塘翠屏北邨大廈「新密碼」已經使用超過一年，事主笑指祝賀大廈更換新密碼一週年，更指順豐都知道密碼。

【公屋密碼/屋邨治安/公屋管理處】不少居住屋邨的家庭都擔心治安問題，深怕子女出入會遇到危險。近日有網民分享觀塘翠屏北邨大廈密碼閘的相片，相中密碼鎖貼住一年前「使用新密碼」的提醒告示，令住戶無奈兼爆笑。

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觀塘公屋1年無換新密碼

近日有網民分享在觀塘翠屏北邨大廈中的相片，從相中可見大廈密碼鎖貼上「請使用新密碼」的「貼心」提醒告示，但令人哭笑不得的是在字句下方寫有「生效日期：2023年3月2日」，換言之所謂「新密碼」已經使用超過1年3個月。

住戶諷刺「熱烈祝賀新密碼1周年」

事主諷刺指需要熱烈祝賀大廈更換新密碼1周年，更指任何人包括順豐、外賣員及送貨員都知道密碼，大讚管理處貼心為保安員減低工作壓力。

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網民：我居住大廈10年無換密碼

不少住公屋的網民紛紛表示很有共鳴，這個貼文分享引起不少網民回響。有網民笑指有大門保安作為人面識別系統，進入大廈不需要密碼。另一網民則分享自己大廈已經10年沒有更換密碼，密碼連外賣員都知道。更有網民直言自己居住大廈的密碼鍵盤壞了許多年, 長期無法按密碼入閘，一向都是由保安直接開門。

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家長擔憂小朋友安全

亦有餐廳員工指不少熟客會通知他們的大廈密碼，甚至有時大廈更改新密碼後一兩天内員工便會得知。不過，有家長網民得悉「密碼內情」後就十分擔心治安問題，表示擔憂小朋友的安全問題，尤其是年幼的小孩子，並強烈建議定期更換密碼。

同場加映：香港升降機樓層英文意思

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