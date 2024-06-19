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家族榮耀之繼承者丨羅嘉良展示不同類型層次式情緒變化　4分鐘「墳前獨腳戲」騷視帝實力

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 29 分鐘前

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《家族榮耀之繼承者》

TVB劇《家族榮耀之繼承者》在昨晚（6月18日）播出的第27集，可說是「撈家」羅嘉良施展渾身解數的一集、更先後在四大場口中展現不同層次的情緒變化，當中最特別的是第一場的「墳前控訴」及與Brian（羅子溢飾）在書房的終極攤牌，其中攤牌戲更憑四個眼神，分別演繹出立定決心、傻眼、無語及質問等四大狀態，無負三屆視帝之名。

另外，兩場與老婆綺婷（余安安飾）的吵架戲、及怒打成叔（吳岱融飾）的場口，則分別展現了「不耐煩」及「暴走式憤怒」的層次。

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《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨守義憤怒問蒼天

當驚悉自己戴了30年綠帽兼為高成養了30年「便宜仔」的守義（羅嘉良飾），為丘家聲譽「嬲」在心裏口難開，遂走到亡父亡母墳前大控訴。

在接近4分鐘的「墳場獨腳戲」，撈家先是貫徹角色人設，冷靜地向亡父（劉江飾）「自首」因自己的不足導致今時今日成了天大的笑話。

隨著自憐及悲慟的情緒雙線爆發，撈家的演技亦有了遞進式的變化，不但放大喉嚨盡情怨天尤人，更數度高舉雙手「憤怒問蒼天」，並咬牙切齒謂：「我恨不得將佢兩母子趕出丘家」，完全感受到角色的不甘、絕望，及由壓抑產生的憤怒。

《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨羅嘉良細節位做到足

另一場守義與Brian的攤牌戲，守義獨自翻看昔日與Brian的親子樂影片時律師來電表示更改遺囑一事已辦好，接到電話的守義流露滿臉的掙扎及猶豫，足證30年的父子情、即使是錯付了也是難以放下。

而撈家單憑簡單數個表情已清楚展示內心的掙扎，亦獲網民大讚細節位做到足。不過守義的心軟卻因中途突入的Brian一下子瓦解：一直努力隱瞞自己已知悉「綠帽」真相的守義，閉上眼深呼吸保持鎮定後，毅然推開門與Brian攤牌。

《家族榮耀之繼承者》

看對Brian手持新遺囑賴皮兼扮無知，失望的守義先是皺眉搖頭，隨後再展示一抹冷笑後霸氣謂：「既然你唔係我個仔，改遺囑都好正常啫」。

隨心所欲控訴一輪後，守義再冷笑質問Brian：「你覺得好唔好笑？覺唔覺得好荒謬呢？」並繼續以嬉笑怒罵的狀態、一口否定Brian重視二人之間的「父子情」，守義愈說愈激動兼指天篤地謂：「喺你眼裏面就只有錢，我係咩？我咩都唔係，唔好叫我爹哋！」說畢再以「洞悉一切」的狀態、連環篤爆Brian的如意算盤，說到激氣之時不但眉頭緊皺、冷笑點頭，還激動至乾咳，相當入戲。

《家族榮耀之繼承者》

面對「三屆視帝」撈家演技大放送，網民無不大嘆精彩：「讓人屏住呼吸的一段戲」、「有他的鏡頭都很出彩，演技好就是不一樣」、「這兩集都撈家演技highlight，他每次出場我都怕他一口氣上不來就氣死過去了」。

有網民更指，由於撈家的角色奸得嚟軟弱兼有人情味，經歷了男人最痛的綠帽事件之餘還要做了長達30年傻仔，紛紛封他為「全劇最慘角色」及「最有人情味奸角」。

搞笑的是，由於撈家說到激動之處不但動作會比平時誇張很大，聲線也會變相「練住練住」，被笑指「一秒憤怒變李奇」，網民討論時更忍不住感嘆李奇這個角色真的太經典，很容易令人有所聯想。

《家族榮耀之繼承者》

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