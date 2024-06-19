欺詐候判｜涉瞞利益助母公司接訂單獲逾1600萬　電訊公司前經理認欺詐候判

▲ 涉瞞利益助母公司接訂單獲利逾1600萬，電訊公司前經理認欺詐罪候判。（資料圖片）

電訊公司前經理涉隱瞞母親為供應商的獨資董事的利益，獲得電訊公司向供應商發出總值逾3,000萬元網絡支援服務採購訂單，令母親公司獲支付共逾1,638萬元。前經理其後從母親獲分批轉帳款項，電訊公司經內部調查後揭發事件，涉款亦已悉數歸還。前經理早前被廉署起訴，今（19日）於高等法院承認欺詐罪，案件押後至明天（20日）再訊，法官要求控方就案件延誤處理進一步提供資料。

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被告張倬敏（45歲，項目經理），案發時為電訊盈科有限公司（電訊盈科）附屬公司PCCW Services Limited經理。被告承認1項欺詐罪，控罪指他於2016年1月1日至2017年7月7日期間，在香港藉作欺騙，即向 PCCW Services Limited （下稱PSL）隱瞞或沒有向PSL披露他及或其家人於高雲長安有限公司（下稱高雲長安）的利益，意圖詐騙而誘使 PSL將高雲長安納入及保留在認可提供貨物與服務的供應商名冊，以及向高雲長安開出購貨訂單，而導致高雲長安獲得利益，或使PSL及或其附屬公司蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

法官指被告一方呈交書面求情提及案件涉及延誤處理，法官指被告於2017年被捕，案件則於2022年方提堂，公司及被告等亦於2018年7月，就涉款經民事訴訴達成和解。法官要求控方就被告被捕至提堂期間之事宜提供進一步資料，故將案件押後至明早再處理。

案情指，被告於2014年11月入職PSL，為網絡服務組經理，負責管理日常運作，以及向PSL的其他部門及小組提供網絡支援意見。入職期間公司訂僱員不能作出與公司利益衝突事宜，若有潛在利益衝突須作出申報。

根據公司註冊處紀錄，2014年7月，被告為涉案高雲長安有限公司（下稱高雲長安）唯一董事，同年8月，被告的母親替代成為公司唯一獨資股東。

2016年1月初，高雲長安向提交供應商註冊表格，並聲明電盈集團沒有相關成員與高雲長安有任何利益關係。被告同時向上級推薦高雲長安，最終獲同意成為認可供應商，直至2017年3月，PSL向高雲長安發出共29張採購訂單，總值逾3,039萬元，高雲長安其後獲支逾867萬元及約98萬美元（折約770萬港元）。

及至2017年4月，PSL經內部調查後發現高雲長安並無提供任何服務，同年9月被告被捕。廉署調查後發現，高雲長安帳戶從PSL獲支款項後，被告的母親轉帳300萬元予被告，另114萬元轉帳給被告的妻子。2018年6月，被告夫婦、其母及高雲長安，於法庭頒令下向PSL歸還約1,600萬元。

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記者：林育慧