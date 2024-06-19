家居意外︱99歲老婦疑晾衫失足墮樓亡 必學5招預防家居意外【附5大急救法】
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
一名99歲姓陳老婦昨日（18日）疑在筲箕灣東駿苑銀駿閣住所內，晾曬衣物期間失足跌出窗外，從高處墮下倒臥大廈對開地面，重傷不治。消防處在網頁提供5大預防長者家居意外的貼士，包括提醒長者在曬晾衣物時，避免站於小座椅、木箱上，以確保安全。
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據死者家人透露，死者原訂下周迎來100歲生日，並舉辦百歲宴。死者原本於涉事單位獨居，6年前兒子及媳婦搬入同住以便照顧，惟事發時僅死者一人在家。據死者媳婦指，婆婆沒患長期病，生前愛食養生食品，身體向來壯健，每天早上6時出門行山晨運，形容她比不少6、70歲長者更有精神，媳婦痛心奶奶：「點解會咁樣走？」
媳婦又透露，家中沒有安裝窗花，因為奶奶覺得裝窗花後晾衫較辛苦，豈料因此出事。意外是不可避免，但是可以預防的。特別是對於老人而言，有效的預防措施可減低因意外而帶來對身心的傷害。
預防長者家居意外貼士：
1. 時常清理地上雜物
2. 避免用摺椅作踏腳用途
3. 曬晾衣物時避免站於小座椅、木箱上
4. 浴室地上放置防滑膠墊
5. 確保配戴的眼鏡合適，有助視物清晰
發生意外施行急救法：
1. 檢查傷者氣道是否暢通（可否說話）
2. 檢查血液循環是否正常（觀察面色、呼吸深度、呼吸速率等）
3. 檢查身體其他部位有否受傷
4. 如有出血情況，檢查傷口有沒有異物，如沒有異物，用清潔敷料覆蓋傷口，並用手在傷口上加壓止血，把傷肢提高減少出血
5. 如受傷部位出現畸形或腫脹，切勿移動傷處，立刻報警求援
資料來源：消防處
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