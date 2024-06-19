  • 30°C
香港時間 : 2024619日 (三) 22:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家居意外︱99歲老婦疑晾衫失足墮樓亡　必學5招預防家居意外【附5大急救法】

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

消防處提醒長者，應時常清理地上雜物，避免發生意外。（iStock圖片）

一名99歲姓陳老婦昨日（18日）疑在筲箕灣東駿苑銀駿閣住所內，晾曬衣物期間失足跌出窗外，從高處墮下倒臥大廈對開地面，重傷不治。消防處在網頁提供5大預防長者家居意外的貼士，包括提醒長者在曬晾衣物時，避免站於小座椅、木箱上，以確保安全。

最新影片推介：

童學園
小學巡禮｜在地國際化直資學校　王錦輝中小學1.2萬平方米校園之旅

據死者家人透露，死者原訂下周迎來100歲生日，並舉辦百歲宴。死者原本於涉事單位獨居，6年前兒子及媳婦搬入同住以便照顧，惟事發時僅死者一人在家。據死者媳婦指，婆婆沒患長期病，生前愛食養生食品，身體向來壯健，每天早上6時出門行山晨運，形容她比不少6、70歲長者更有精神，媳婦痛心奶奶：「點解會咁樣走？」

媳婦又透露，家中沒有安裝窗花，因為奶奶覺得裝窗花後晾衫較辛苦，豈料因此出事。意外是不可避免，但是可以預防的。特別是對於老人而言，有效的預防措施可減低因意外而帶來對身心的傷害。

預防長者家居意外貼士：

點擊圖片放大
+4
+3

1. 時常清理地上雜物
2. 避免用摺椅作踏腳用途
3. 曬晾衣物時避免站於小座椅、木箱上
4. 浴室地上放置防滑膠墊
5. 確保配戴的眼鏡合適，有助視物清晰

發生意外施行急救法：

1. 檢查傷者氣道是否暢通（可否說話）
2. 檢查血液循環是否正常（觀察面色、呼吸深度、呼吸速率等）
3. 檢查身體其他部位有否受傷
4. 如有出血情況，檢查傷口有沒有異物，如沒有異物，用清潔敷料覆蓋傷口，並用手在傷口上加壓止血，把傷肢提高減少出血
5. 如受傷部位出現畸形或腫脹，切勿移動傷處，立刻報警求援

資料來源：消防處

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

家居意外｜Gas爐打邊爐+輪流沖熱水涼 妻子浴室暈倒揭一家5口一氧化碳中毒
16:41 2024/03/19
家居意外｜Gas爐打邊爐+輪流沖熱水涼 妻子浴室暈倒揭一家5口一氧化碳中毒
夏天驅蚊︱鄰居點蚊香致一家三口一氧化碳中毒　男童入屋1分鐘倒地狂嘔【附3招驅蚊法】
12:36 2024/06/12
夏天驅蚊︱鄰居點蚊香致一家三口一氧化碳中毒　男童入屋1分鐘倒地狂嘔【附3招驅蚊法】
家居意外｜4歲女童跌倒後腦著地送院危殆　醫生教家長觀察1症狀要即送院【附8大撞頭後症狀】
14:03 2024/05/30
家居意外｜4歲女童跌倒後腦著地送院危殆　醫生教家長觀察1症狀要即送院【附8大撞頭後症狀】

你可能感興趣

家居意外｜Gas爐打邊爐+輪流沖熱水涼 妻子浴室暈倒揭一家5口一氧化碳中毒
16:41 2024/03/19
家居意外｜Gas爐打邊爐+輪流沖熱水涼 妻子浴室暈倒揭一家5口一氧化碳中毒
夏天驅蚊︱鄰居點蚊香致一家三口一氧化碳中毒　男童入屋1分鐘倒地狂嘔【附3招驅蚊法】
12:36 2024/06/12
夏天驅蚊︱鄰居點蚊香致一家三口一氧化碳中毒　男童入屋1分鐘倒地狂嘔【附3招驅蚊法】
家居意外｜4歲女童跌倒後腦著地送院危殆　醫生教家長觀察1症狀要即送院【附8大撞頭後症狀】
14:03 2024/05/30
家居意外｜4歲女童跌倒後腦著地送院危殆　醫生教家長觀察1症狀要即送院【附8大撞頭後症狀】
家居意外 家居 消防處 筲箕灣

最高瀏覽

肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活
肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活
新冠肺炎｜台灣再爆新冠疫情一周暴增623宗確診38人死　醫生：2類人症狀偏嚴重
新冠肺炎｜台灣再爆新冠疫情一周暴增623宗確診38人死　醫生：2類人症狀偏嚴重
遊日注意丨日本「食人菌」案例破千宗　6類傳染病全國大爆發　專家籲勿去1地點教4招自保
遊日注意丨日本「食人菌」案例破千宗　6類傳染病全國大爆發　專家籲勿去1地點教4招自保
港產機師｜盛勁為公屋出身考入港大成機師　遇乘客機艙暈倒執行1措施緊急應變
港產機師｜盛勁為公屋出身考入港大成機師　遇乘客機艙暈倒執行1措施緊急應變
星級爸媽丨安志杰8歲大女盡得靚基因　「王九」伍允龍契女樣貌標緻如小公主
星級爸媽丨安志杰8歲大女盡得靚基因　「王九」伍允龍契女樣貌標緻如小公主