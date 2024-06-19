大學學費｜據悉政府擬明年起連續3年加學費5至9% 議員指加幅偏高憂令學貸變學債
撰文： 馮琪雅
發布時間： 7 小時前
最後更新： 34 分鐘前
本港八間資助大學學費已27年沒調整，教育局局長蔡若蓮日前預告有機會於2025/26學年、即明年起逐步上調大學學費。消息指，政府初步計劃連續3年加學費，每年加幅5%至9%，若以最低5%加幅推算，一年大學學費將提升至逾4.4萬元。
有立法會議員認為，若加幅定於7%水平偏高，憂造成大學生「學貸變學債」；升學輔導顧問則認為新學費只影響新生的做法較為合理。據悉政府料於日內公布加學費建議。
蔡若蓮日前預告，有機會於2025/26學年起逐步上調八間資助大學學費，以達致大學學費成本收回率18%目標，並希望提前1年公布。據悉，蔡若蓮今日（19日）會見部分立法會議員，講介學費調整初步計劃，局方透露擬於明年起連續3年加學費，加幅介乎5%至9%；目前透過學資處向大學生提供俗稱Grant Loan的「資助專上課程學生資助計劃 （TSFS）」資助額，預計亦相應上調。
目前八大收取每年學費為42,100元，若以每年最少加5%學費推算，明年大學學費將上調至逾4.4萬元，3年後增至逾4.8萬元，比現時高出逾6,000元；若每年最高加9%，即明年學費逾4.5萬元，3年後更增至逾5.4萬元，比現時高出逾1.2萬元（見表）。大學教資會回覆表示，政府將於不久將來作出正式公布。
有份出席局長會面的教育界立法會議員朱國強表示，得悉政府計劃每年加幅約7%，因大學已多年沒加學費，加上政府近年財赤，對於加學費表示理解，但相對於去年全年通脹率2.1%，形容加幅偏高，籲當局考慮家長與學生的承受能力，不宜追求短時間內「一步到位」，又指有意見認為延長加學費年期、每年加4%至5%，相信社會較易接受。
朱國強亦關注加學費導致學生透過「免入息審查貸款」計劃的借款額相應提高，即使或可延長還款期，但倘若畢業生薪酬未能追上，或造成「學貸變學債」。身兼嶺大協理副校長的選委界立法會議員劉智鵬則指，大學學費本應在早年上調，現時變成「突然加學費」，確實會令人感到難以接受，認為當局應延長相關學生貸款計劃的還款期。
學友社學生輔導顧問吳寶城則認為，每年學費加幅維持在「個位數」是合理做法，只要當局能夠理順相關學生資助配套，確保基層學生的學習不受到影響，而且當局預早公布、「唔係即刻加」，給予學生及家長時間消化，亦算是恰當。至於新學費應否影響在讀學生？吳寶城認為只加新生學費是較為合理，以外出用膳作比喻，事前公布「好過坐低咗先話加價」，否則會造成公眾觀感問題。
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