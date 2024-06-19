李龍基未婚妻入獄丨王青霞學歷造假騙婚黑歷史大回顧 　「人為惡論」諷網民反報應自己身上？

【李龍基/王青霞/基哥】73歲藝人李龍基未婚妻王青霞（Chris）被控逾期居留等7項控罪，今日（6月19日）案件於沙田裁判法院開審，王青霞於庭上承認5項罪名，法官宣布判刑25個月。

李龍基於2021年公開認愛王青霞，此段「爺孫戀」最初就不被看好，其後Chris連環被翻出黑歷史，包括虛報學歷、冒認星二代、網上徵婚後借錢不還，又被指將淘貨當成自己畫作。

在美國長大的王青霞，曾宣稱是一名擁有工商管理碩士學位的飛機工程師，不過，有媒體爆料指她學歷造假，Chris即公開證書和畢業照反擊。

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被質疑證書真偽

對於Chris聲稱在美國飛行學校Pacific States Aviation求學，媒體經過求證後，該校明確表示數據庫並無「Wang QingXia」的任何紀錄，校方或會採取法律行動。

另外，Chris曾自稱在2017年完成北京航空航天大學EMBA課程，媒體向該校求證，同樣沒法證實她的學歷記錄。

Chris曾展示美國史丹福大學「Mechanical Engineering in Computer Science」學位證書，惟因兩科目屬不同學系，被質疑證書真偽。

隨後，Chris改口稱是修讀短期課程，記者翻查該校網頁，證實兩學科屬不同學系，雖同樣於工程學院修讀，但未見有任何從屬關係。

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情騙被指「財色兼收」

另外，YouTuber Tsar Pang向媒體提供一短片兼爆料，指Chris於2018年3月30日借款3萬美元，當年她曾於西雅圖徵婚，跟約會男子借錢後玩失蹤。

其後債主阿偉現身追擊Chris，指她出動裸照色誘，兩人曾三度發生性關係，Chris被爆床事。

對此，Chris回應傳媒直斥對方誇大，指當日去西雅圖不足24小時，完成轉帳已回亞利桑那，之後不但止有還錢，更加添5千人民幣微信支付給對方作答謝。

基哥否認「戴綠帽」

隨後，Chris再爆出是「時間管理大師」，跟李龍基交往期間，於美國另有情人兼已訂婚，之後李龍基為女友護航，稱早知Chris有位前男友兼解釋「時間線」，否認自己「戴綠帽」。

對於所有流言蜚語兼中傷，去年12月尾Chris用佛偈回應網民，當中「人為善，福雖未至，禍已遠離；人為惡，禍雖未至，福已遠離。」，Chris以「人為善」論反擊，現今面對刑罰的她可說自食其果！

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