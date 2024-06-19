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星二代｜黎諾懿兒子被蚊咬眼腫如雞蛋急送院　睜不開眼堅持完成鋼琴表演

兒童健康

撰文： 陳麗薇

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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黎諾懿兒子小春雞因被蚊咬至眼腫睜不大，仍然堅持演出，值得一讚！

【黎諾懿/李潔瑩/兒子小春雞/黎峰睿/蚊叮蟲咬】藝人黎諾懿與前港姐李潔瑩育有兩子，大仔黎峰睿（小春雞）今年7歲，而細仔黎奕辰（小冬牛）今年2歲。兩公婆一直悉心培養小春雞的鋼琴天賦，自2歲半起學鋼琴，表演經驗已經相當豐富。不過日前再次公開表演時，竟然眼腫如雞蛋，原來前一晚俾蚊針。黎諾懿受訪時指一早送仔仔入醫院，醫生開了消炎藥，至今仍未消腫，不過眼腫問題未有影響小春雞表現，仍能流暢地彈奏一首好曲。

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黎諾懿兒子｜小春雞被蚊咬眼腫如雞蛋

黎諾懿上載了仔仔眼腫如雞蛋的照片上社交網，情況非常誇張，並留言說：「表演先嚟俾蚊咬。今年我發現，峰峰隨着年紀成長，開始懂得緊張。」媽媽李潔瑩就發文說：

早上睡醒的時候，峰峰第一時間告訴爸爸「我好像被蚊咬了」，右眼簾、手指、手臂、腳都被叮了好幾口。眼睛腫到只剩下一條線，右手食指就如小香腸，立刻帶他看了醫生，但是消腫也不是一時三刻。爸爸還問他不如跟校長說今天表演不了，峰峰就說自己應該可以，堅持演出，媽媽覺得峰峰非常勇敢，欣賞他的堅持，希望你一直都保持這種堅毅不屈的精神，不怕任何困難，繼續努力。

致謝時都睜唔開眼。（IG圖片）

黎諾懿兒子｜黎諾懿一早送兒子入院

黎諾懿接受TOPick記者訪問時解釋：「當日一早就送仔仔去醫院睇醫生，醫生開了消炎藥，仔仔天生對蚊敏感一被咬就會好腫，起水泡，食藥後去到夜晚其實都未消得晒，俾佢瞓一覺睇下消唔消腫，通常要3日左右。」黎諾懿指每次一家人進行戶外活動，都會搽定帶定驅蚊物品，如果到外地旅行，更會帶備消炎藥。

黎諾懿夫婦為了培育兩個仔仔不但搬到名校林立的何文田豪宅，更為小春雞報讀一條龍國際學校，見他在音樂方面有興趣，2歲半就安排他去學鋼琴，學有所成後，早前更在香港大會堂音樂廳逾千人面前演奏，而且毫不怯場，表現自信淡定。黎諾懿說：

學了4年依家3級，未到演奏級，過程中沒有逼他去練琴，天生鍾意彈琴，俾佢自由發揮。

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蚊叮蟲咬︱蚊咬後消腫止痕3大方法

台灣兒科醫生歐淑娟在facebook專頁發文，她表示，以上都是近日來自門診家長的疑問和擔憂。她指出，當孩子被蚊蟲叮咬後，皮膚可能會變得紅腫、痕癢、局部發熱，甚至起水泡。

蚊叮蟲咬︱幼兒忌用薄荷產品

然而，家長切忌讓孩子搔抓，亦不要胡亂為孩子塗抗生素藥膏或使用含薄荷成分的產品。

2歲以下幼兒因為腦部正在快速發展，目前證實薄荷成分可能造成呼吸抑制等中樞神經的傷害，所以禁用這類塗抹後會涼涼的產品。

歐醫生建議以下方法，有助消腫止痕：

1. 可用凍濕毛巾冷敷患處，或吹冷氣，有助減輕痕癢及腫脹感覺。
輕拍代替搔抓，如是不能控制搔抓的嬰兒，歐醫生建議爸媽為孩子修剪指甲，亦可考慮戴上手套，防止抓破皮進一步造成傷

2. 口的細菌感染。

3. 家長亦可為孩子擦藥，若嚴重時應就醫。

專家教整3款天然防蚊包

 

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