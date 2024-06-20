新手媽媽｜楊梓菁生仔「食全餐」傷口發炎放血水　曾誤餵囝囝食湯渣致他肚瀉10日

▲ 楊梓菁憶述生仔驚險過程！

武打女星楊梓菁（Wiyona）今年1月突然在社交網宣布誕下兒子Jace數個月，令很多人大吃一驚，Wiyona於今集《湊得輕鬆啲》就為「瞞肚」一事作出解釋，並回憶生仔「食全餐」的驚險過程，原來生產過程中囝囝試過心跳率下降，令她迷糊中都嚇到醒一醒，幸最後母子平安。

作為新手媽媽的她又試過誤餵囝囝食湯渣，導致當時半歲大的Jace肚瀉十日，令Wiyona再次嚇餐飽！

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▲ 楊梓菁身型fit爆，完全不似已為人母！（林綺虹攝）

沒刻意隱瞞懷孕

由於Wiyona曾有一陣子沒有出現在幕前，再跟大家見面時已無預警榮升做靚媽，現時囝囝Jace已10個月大了，講到沒有太多人知道她懷孕，她就笑稱不是刻意隱瞞大家：「其實真的是沒太多人知道， 因為我懷孕的時候真的很瘦，手腳沒肥過，臉也沒怎麼肥， 真的只是肥胎，甚至是我樓下看更，都只是在我生產前兩星期才開始發現我懷孕，其實我沒有故意隱瞞。」

她指自己真的意識到懷孕，是一次乘搭地鐵的時候，她說：「有個姐姐讓位給我坐，我心想『我真的覺眼嗎？都沒有人發覺。』原來有風吹過來，裙子貼肚，然後有人讓位給我，那一刻不太習慣被讓坐，但又發現是的，我是懷孕的，為什麼我不坐呢？」

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新手媽媽每天也忙於學習湊B

至於為什麼生完小朋友幾個月才公佈？Wiyona解釋：「BB本身是意外來的 ，懷孕期間都不是很穩定，當開始穩定時，要慢慢去學習，例如看書，又開始設計自己的首飾，其實很忙碌。」

身為新手媽媽，Wiyona自言每天也忙得不可開交：「每一日都是很忙去學做媽媽 ，我哪有閒情去跟其他人說我生了小朋友 ？我又覺得不需要，別人知道就知道。」

開刀傷口發炎要放血水

除了忙到沒時間之外，還有另一個原因令Wiyona遲了公佈喜訊，就是生產後傷口發炎，令她痛不欲生，她猶有餘悸表示：「到生完了，經歷了一些很痛苦的事情，就是傷口發炎，因為我是順產加開刀，我看小了這一刀 ，我在坐月時，因為始終是第一個BB，會很緊張，他一哭就會想隨時隨地去照顧他， 於是經常起身幫他換片、餵奶、哄睡 ，其實傷口未康復 ，但我覺得自己做慣運動應該沒什麼事 ，但慢慢開始，因為有重量，所以會向下墜。」

結果，她開刀的傷口發炎，要到診所打麻醉針，最終要在傷口開兩個洞，再放血水出來，她形容那刻真的痛不欲生 。

▲ 最難忘「食全餐」人手穿羊水（林綺虹攝）

最難忘「食全餐」人手穿羊水

原來Wiyona生B是「食全餐」，即是順產失敗再開刀，對此她亦記憶猶新：「那過程我最深刻是人手穿羊水，我真的從來未遇過這些畫面，原來真的很痛和很不舒服 ，穿完 BB仍在肚入面 ，因為BB『過期居留』，所以我要打催生針 。」

最驚險是一打催生針 ，BB的心跳率便下降 ，當時打完無痛分娩止痛針的Wiyona狀態迷迷糊糊，還未意識到是什麼一回事， 直到發生了3、4次心跳率又下降，她突然間醒了一醒 ，跟自己 說：「不可以的！BB心跳下降 ，那刻我就決定要開刀 ，但已經是（嘗試順產）10小時後了 。」

加重麻醉藥後發冷

到開刀的時候，Wiyona無痛分娩的藥力已經散退了一部分，因為已經過了10小時 ，所以她感受到剖腹的痛楚，她瞪大眼睛說：「我感覺到醫生𠝹我 ，痛的？是否正常？因為自己是半麻醉，然後醫生說：『不是不是，幫你加重麻醉藥』，加了麻醉藥後，我全身變凍，不斷震，震到牙都震，全程感覺是震和凍 ，不斷在想快些生完，我要聽到BB喊 ，聽到BB喊我就可以昏迷了，不管了！」

兒子終於順利出世了，Wiyona想快些親親兒子，她笑指當下快要斷氣了，豈料姑娘一直沒有抱過來， 到真的抱過來了，又將BB放得很遠 ，她搞笑形容：「我不斷嘟長嘴但又親不到他， 我已經沒什麼力 ，他們再抱近我些，我觸碰一下BB的體溫，然後我就即刻放鬆了 ，放鬆之後他們就跟我和BB拍照， 一拍我就嘔了。」

經常聽說女人生產是從鬼門關走了一轉，Wiyona就徹底感受到這麼一回事，所以重提起來，仍歷歷在目，亦令她明白到做媽媽是另一個境界來的：「因為你每一日都有很多東西要學， 以前我沒有這個習慣，但現在我有什麼問題也會去問朋友，上網查發燒應如何處理 ，我不想自己很緊張， 什麼也不懂之下處理錯了 。」

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曾誤餵囝囝食湯渣致他肚瀉10日

Wiyona繼而透露第一次當媽媽，什麼也不懂，試過誤餵囝囝吃湯渣，她憶述：「我用湯渣餵他，令到他肚瀉了10日！我忘了帶奶樽去朋友家， 而我朋友的小朋友已經長大了 ，所以沒有奶樽可以借給我用 ，朋友說BB都已經6個月大，可以加固了，當天煲湯煲了紅蘿蔔加薯仔，所以想到BB平時也是吃蒸的紅蘿蔔和薯仔 ，朋友又說吃吧，指湯水沒有加調味料，是原汁原味去煲 ，於是我們便把湯渣弄碎再餵BB食 ，然後BB食得很開心 ，我還說BB很厲害吃很多，怎料隔日開始他就肚瀉，而且痾了10日。」

這把Wiyona嚇至半死，她續說：「痾到真的會流血，見到是很慘 ，原來那湯有太多不同的食物， 薯仔吸收了不同的東西，但BB進食一向都是一件一件慢慢給他試入口 。」經此一役，Wiyona明白自己要更努力去學習做媽媽。

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身為作為一位武打演員，問到待BB再大些，會不會教他一些動作? Wiyona笑指囝囝已遺傳了她「郁手郁腳」的基因，7個月大時已好像懂爬山般，抱他時，他會一路向上爬，很活躍和力氣很大。

所以她覺得囝囝是比較好動，亦不抗拒外表可愛的Jace接拍廣告，只要他喜歡就可，但就不能太過辛苦，當一個興趣就好了。最後Wiyona感激媽媽和妹妹這兩位神隊友，不時替她分擔照顧兒子的工作。

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