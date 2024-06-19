談判專家丨周文健與劉青雲相隔30年再合作　阿卵與劉俊謙撞髮型被稱「信二」

▲ 《談判專家》

由兩大影帝劉青雲及吳鎮宇主演電影《談判專家》本地票房衝破850萬，成績理想。為答謝觀眾支持，在本周末（6月22日），向來鮮有公開謝票的青雲將聯同邱禮濤導演、戲中「人質」3人組包括：周文健（Michael）、楊偉倫（阿卵）及顏卓靈同現身戲院。

《談判專家》內，Michael及阿卵生鬼有趣的表現緩和戲中談判氣氛，至於姜皓文、鄭則仕、苗僑偉等人組成的警察團隊，就為戲中提供不少緊張情節。

能夠成為網民熱話對象，Michael當然開心，分享感受時更提到，非常榮幸今次跟青雲相隔多年再度合作，又談起陳年趣事。

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再遇青雲感開心

Michael戲中飾演內部調查科警官李俊傑，被卓文偉（劉青雲飾）在警局脅持期間，二人互相鬥氣一幕，令觀眾留下深刻印象。Michael開拍之前有花心思跟邱導研究角色，欣喜大家喜歡他的表現：「我本人最深刻嘅對白，就係我臨死之前嗌『媽咪』，因為現場啲觀眾笑得好開心！」

他與青雲戲中擦出火花，原來兩人相識多年，青雲早前專訪亦提到今次很開心再跟Michael相遇，Michael都有同感：「31年前我哋一齊拍過《七月十四》，然之後我哋仲拍過鄭則仕先生監製嘅《運財童子》！佢個英文名亦都係我當時幫佢改嘅，Sean！所以咁多年後好似見返一個失去嘅老朋友咁，咁多年冇合作但係仍然有返我哋以前演戲嘅默契。同劉生做戲好有安全感好有信任，好舒服！我哋以前合作嘅電影都係有喜劇成分喺度，所以好自然呢一部唔多唔少都會有。青雲曾經同我講過，Michael你唔好以為你好笑，只不過見到你嘅忍笑嘅樣我先笑㗎咋！」

近年回歸影壇的Michael又指，電影充滿90年代港產片風格，不過最大分別是以前單機拍攝，現時最少要兼顧三部同時拍攝的機器，非常不簡單。

黑哥難忘被鎮宇呼喝

至於戲中與青雲抗衡到底，還有姜皓文飾演的重案組警長李志斌，戲中黑哥指揮團隊硬闖警局拯救人質，過程中又要跟另一談判專家謝家俊（吳鎮宇飾）合作。

黑哥周旋兩大影帝之間，他就形容跟兩位鬥戲相當精彩：「同青雲哥有一場落口供嘅戲，同埋另外一場喺臭格入邊佢逃走嘅戲，我都好深刻。另外對我嚟講，鎮宇哥係不嬲好Cool㗎嘛，喺現場就算拍戲都少傾偈，但係今次可以喺戲入邊，直頭兜口兜面對佢呼呼喝喝，過戲癮之餘自己都覺得好過癮。」身在馬來西亞拍戲的黑哥，遠在海外都為劇組打氣，希望票房節節上升。

阿卵被叫「信二」

另外，成為網民話題之一，就是飾演人質魯迪的阿卵，戲中他的造型突出，跟《九龍城寨之圍城》的「信一」劉俊謙撞髮型，引起網民為他取名「信二」。

而阿卵戲中搞笑演技亦被觀眾大讚，成功在兩位影帝之中搶鏡。