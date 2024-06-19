跳彈床｜議員促規管跳彈床遊樂場   文體旅局：不屬正規體育活動

▲ 文體旅局副局長劉震。（朱永倫攝）

近年跳彈床遊樂場大受歡迎，但不時發生嚴重意外。民政及青年事務局局長麥美娟表示，由於各體育處所及遊樂場所的性質不同，政府會繼續留意不同處所的情況，並因應這些處所的性質及實際運作模式，考慮是否作出規管。

民建聯議員梁熙今日就規管彈床遊樂場作口頭質詢，指現時政府對有關處所的規管模糊，認為必須有一個政策局或相關部門承擔第一責任人的角色。關注為何文體旅局不願意擔任第一責任人的角色？

同屬民建聯的劉國勳亦問到，文體旅局會否聯同體育總會，就場地設計及運作制訂指引，讓跳彈床可更安全和普及化。

文體旅局副局長劉震表示，人類不同的娛樂及行為，都可找到對應的體育活動項目，例如打機有電競，「但是否因為每個行為有對應體育項目，就要從體育角度出發作規管，這是未必合適。」他指，從事專業體育活動，需要有嚴格的指引，並不認同市面上的跳彈床行為屬正規體育活動，因此沒有打算從文體旅局政策層面作有關規管。

麥美娟：醫管局沒備存相關受傷數字

梁熙亦關注，過去5年，警方及醫院管理局每年分別接獲多少宗因在彈床遊樂場跳彈床受傷而求助的個案，以及分別有多少宗個案的傷者受輕傷、重傷及死亡。

麥美娟回應指，醫管局並沒有就病人的受傷成因作分類統計，因此並沒有備存因在彈床遊樂場跳彈床受傷的數字。

對於彈床遊樂場無須申領牌照經營，據報有經營者更要求參加者簽署俗稱「生死狀」的免責協議書，法律界議員林新強關注政府如何確保「生死狀」不被經營者濫用，及市民懂得保障自己的權益。

麥美娟指，會繼續向消費者進行相關宣傳，亦希望法律界朋友一同向市民講解消費者權益的資訊。

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