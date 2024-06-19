校園直擊︱陸慶濤小學35周年校慶　歌手助慶精彩表演留下難忘回憶

▲ 保良局陸慶濤小學迎來35周年校慶，早前舉行校慶綜藝晚會。（作者提供）

將軍澳直資學校保良局陸慶濤小學今年迎來35周年校慶，早前在一個可以容納900名嘉賓及觀眾的場地，舉行了校慶綜藝晚會。晚會以七個音樂團隊為骨幹，配合英文話劇、中學部樂團，以及主禮嘉賓RubberBand低音結他手李兆偉，與學生組成的流行樂隊crossover的表演，為整晚節日推上高潮。

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校慶綜藝晚會全長150分鐘，表演節目環環緊扣，以七個音樂團隊為骨幹，配合英文話劇、中學部樂團等，加上主禮嘉賓RubberBand低音結他手李兆偉，與學生組成的流行樂隊crossover表演，還有剛摘下新晉女歌手銀獎、學校畢業生歸綽嶢回母校舞台上演出，晚會超出預期般精彩，完滿地落幕。

晚會的焦點之一是超過260名表演生的演出，由恆常訓練、彩排，到正式站在舞台上，他們表演後均獲得全場的掌聲與歡呼，有份參與並一起完成一個大型表演項目，我相信作為表演生，除了成功感，每人都會有畢生難忘的回憶。

回想自己讀書年代，鮮有表演比賽；時代轉變，現在的學生除了學習學術知識外，更需要有可以表現到自己的舞台。雖然當中一定有遇到挫敗、氣餒、失手被責罵的可能，但經過努力，重新振作後，再次踏上舞台並可再有成功演出的機會，這過程比起考試滿分所獲得的滿足感隨時可能更多，因為這並非書本的文字，而是有經歷及有體會的心理成長。我們就由現在小舞台開始培育，當具備豐富知識及良好心理素質，我絕對相信學生將來的人生舞台定更廣闊。

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