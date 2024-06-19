犀利牌2大全新掛卡裝　居家自助維修再升級

今時今日，「即棄」已經不流行！家居用品損壞了不妨選擇自己修理，而不是丟棄買新，既省錢，又環保！來自澳洲的Selleys犀利牌可以化身成為你的家居好幫手——「犀利牌自助維修站」，最新推出的「塑膠專用強力膠」及「暴封膠」兩款掛卡裝產品，不但能夠讓日常用品更耐用，更可以修補家居日積月累的耗損及引致的滲水情況，任何天氣下使用均無問題！

▲ 來自澳洲的Selleys犀利牌化身你的家居好幫手——「犀利牌自助維修站」，最新推出的「塑膠專用強力膠」及「暴封膠」兩款掛卡裝產品。

塑膠救星 極致黏合

市面上一般的強力膠對PE膠未有顯著效果，而犀利牌最新推出的「塑膠專用強力膠」則適用於絕大部分塑膠（PE、PP及ABS），如眼鏡、耳機等，用途廣泛。其配合底膠筆使用，帶來高達20倍黏合力的極致穩固黏合效果！除了一般塑膠外，塑膠專用強力膠還可用於金屬、木材、橡膠及瓷器等非塑膠材料上，甚至將塑膠物品黏合到非塑膠表面，只需按壓約30秒至黏合後，並放置最少30分鐘就能發揮足夠黏力與效能。

▲ 犀利牌「塑膠專用強力膠」適用於絕大部分塑膠（包括PE、PP及ABS），如眼鏡、耳機等，用途廣泛。

▲ 犀利牌「塑膠專用強力膠」配合底膠筆使用，帶來高達20倍黏合力的極致穩固黏合效果。*( 1 號底膠筆只適用於塑膠表面，木材、金屬、橡膠、陶瓷無需使用。)

自助維修站 滿足不同情況

除了塑膠用品，在家中最常需要修補的，相信是各式各樣的手柄，特別是大多數家庭每天都會使用的櫃門柄或門把。針對一些經常受熱、受力或受撞擊的消耗品，可以使用犀利牌突破性產品「耐撞擊超能膠」。其比一般超能膠高出3倍的耐撞擊力，耐熱溫度亦高達150度，特強金屬黏接力，適用於附金屬的物件及傢具。如果是修補模型、飾物等精細物件，更可以使用靈活自如的犀利牌「可調整超能膠」，產品屬啫喱狀，不滴漏的特性，適用於垂直表面。同時不會立即黏合手指，60秒内能重新調整位置、角度及份量，即使手震也能達至無痕修復。

▲ 犀利牌突破性產品「耐撞擊超能膠」比一般超能膠高出3倍的耐撞擊力，耐熱溫度亦高達150度。

▲ 「耐撞擊超能膠」特強金屬黏接力，適用於附金屬的物件及傢具。

▲ 如果是修補模型、飾物等精細物件，可以使用靈活自如的犀利牌「可調整超能膠」。

▲ 犀利牌「可調整超能膠」有60秒時間調整位置、角度及份量，亦適用於垂直表面，手震也能達到完美無痕修復。

滲水漏水 即時救援

香港的天氣潮濕多雨，門窗不時因長年的磨蝕而造成滲水情況，甚至家中的喉管都有可能因老化而滴水，犀利牌另一款新推出的「暴封膠」掛卡裝正好可以修理這個情況。其全新掛卡裝無需膠槍更輕巧易用，可直接用於密封漏洞，阻止漏水，達到即時的防水效果，即使滲水、滴水情況下仍可使用。暴封膠採用Sil-X™技術，適用於任何乾濕表面，甚至無懼紫外線，晴天、雨天也具有良好附著性，具有低氣味及低揮發性的特性，亦比一般密封劑更清澈透明，乾固後更可塗上水性油漆，在意美觀的你亦能滿足到。

▲ 犀利牌「暴封膠」全新掛卡裝輕巧易用無需膠槍。

▲ 犀利牌暴封膠在滲水、滴水情況下均可直接使用，即時發揮修補效果。

無論是任何損壞情況和材質，犀利牌都幫到手，「犀利牌自助維修站」推出的一系列掛卡裝一應俱全，使用方法説明清晰簡單，容量輕小而不會浪費，且價錢實惠，讓你遇到任何各種損壞情況，都可以在家中及時修補，猶如家居自助維修站！

▲ 犀利牌掛卡裝系列產品用途多樣，價格實惠，使用方便，是家中必備的維修好幫手。

▲ 犀利牌掛卡裝系列產品用途多樣，價格實惠，使用方便，是家中必備的維修好幫手。

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（特約）