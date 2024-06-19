  • 31°C
香港時間 : 2024619日 (三) 19:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飲食攻略丨腸胃科醫生公開6大不吃食物名單　1款看似健康難消化　恐增患大腸癌風險20%

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 22 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

【大腸癌／心血管疾病／食用安全／腸胃科醫生/早餐/絕不會吃的食物/難消化/腸胃不適/健康陷阱】常言道，少吃多滋味，多吃壞肚皮。國外有腸胃科醫生和權威公開他們６種絕對不會吃的食物，指好吃的食物很多時候未必會健康有益。當中有一種食物更讓不少注重體態和健康飲食的人士，皆跌入健康陷阱。

最新影片：

Sick問識答
20多歲女噴香水落護墊除臭致腋下發炎　醫生拆解體臭成因+5大改善建議

大腸癌是本港5大癌症之一

根據世界衛生組織2024年數據，2022年全球患癌新症數字約有2千萬，當中死亡人數接近1千萬。而根據香港癌症資料統計中心報告指出，2021年錄得的癌症新症有38,462宗，本港5大常見癌症為：肺癌（15.5%）、大腸癌（15.3%）、乳腺癌 （14.5%）、前列腺癌（7.9%）及肝癌（4.6%）。與往年相比，前10名癌症的排名略有變動，胰臟癌上升至第10位。

同場加映:

癌症殺手｜30歲網紅突腹痛腹瀉揭患末期大腸癌 抗癌1年病逝遺2名稚子【附大腸癌7大症狀】

腸胃科醫生6大不吃食物名單

綜合國外腸胃科醫生及權威資料，指不少人見人愛的食物很多時都是不健康的，例如雪糕、薄餅、汽水等，多吃恐增加患上大腸癌風險。作為腸胃科醫生，盤點6種食物是絕對不吃或甚少食用，以維持腸道健康，其中1種容易讓大部分人跌入「健康陷阱」。

點擊圖片放大
+6
+5

蛋白能量棒

塔夫茨醫學中心的胃腸病學家Dr. Harmony Allison表示，蛋白能量棒是高度加工的食品，在製作過程中加入大量不知名添加劑，容易導致胃脹氣。她建議，以牛奶、花生醬、堅果或南瓜籽等食物替代蛋白棒，亦可攝取同等分量的蛋白質。

紅肉（牛扒）

約翰霍普金斯大學胃腸病學家Dr. Reezwana Chowdhury指出，紅肉及加工肉類，例如漢堡扒或牛扒，會增加患上結腸癌和結腸息肉的風險。她解釋，這些食品中含有大量的飽和脂肪，故此食用分量要好好控制，每天攝入超過100克可增加患癌風險。

熱狗和加工肉類

紐約大學格羅斯曼醫學院胃腸病學家Dr. Rabia De Latour引用過往研究，指每周攝入紅肉或加工肉類4次或以上，可增加患上結腸癌風險至20%。故此，每當外出用餐時，她都會盡量避開食用這些冷盤。

油炸食物

腸道微生物研究專家Dr. Mahmoud Ghannoum表示，曾有過往研究指出油炸食物會影響腸道微生物生長，攝取過多油份或加劇脂肪和其他物質在動脈壁上堆積，導致動脈粥狀硬化。長遠來說，引致心血管疾病或中風。

汽水（碳酸飲料）

約翰霍普金斯大學胃腸病學家Dr. Simon C. Matthews指出，碳酸飲品容易入口，但同時喝太多會導致糖尿病和心臟病。他指，碳酸飲料通常含碳酸和咖啡因，故喝完汽水後會容易產生腹脹、打嗝、甚至胃酸倒流的情況。

白麵包

哈佛醫學院副教授Dr. Shilpa Grover指出，精緻澱粉對於腸道健康有影響。大量且長期食用紅肉或精緻澱粉的飲食習慣，容易導致糖尿病、心血管疾病及腸癌等。故此，她建議食用上述食品是可考慮配合一些酸菜，平衡腸道生態。

初期大腸癌3大警號+4大常見症狀

    • 點擊圖片放大
    +8
    +7

    HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

    追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

    相關文章

    大腸癌｜鄧達智分享患大腸癌3先兆公開1款康復期補品　醫生揭3大症狀或患大腸癌
    16:57 2024/04/24
    大腸癌｜鄧達智分享患大腸癌3先兆公開1款康復期補品　醫生揭3大症狀或患大腸癌
    患癌日記｜港女分享患癌日記大腸癌被誤診胃炎　治療後1原因陷入抑鬱深淵
    12:58 2024/05/03
    患癌日記｜港女分享患癌日記大腸癌被誤診胃炎　治療後1原因陷入抑鬱深淵
    不良習慣｜上班族1個行為等如「慢性自殺」　易致6大危機增患大腸癌風險
    16:46 2024/05/03
    不良習慣｜上班族1個行為等如「慢性自殺」　易致6大危機增患大腸癌風險
    大腸癌｜26歲幼稚園老師樂觀抗癌1年病逝　未婚夫生日變摯愛忌日
    14:13 2024/05/06
    大腸癌｜26歲幼稚園老師樂觀抗癌1年病逝　未婚夫生日變摯愛忌日
    癌症殺手｜OL潔癖長年忍便致慢性便秘　腹脹揭患3期大腸癌
    18:18 2024/05/07
    癌症殺手｜OL潔癖長年忍便致慢性便秘　腹脹揭患3期大腸癌
    KO便秘︱便秘增患大腸癌風險　營養師推介10大通便食材有效排宿便腸道順暢
    18:39 2024/05/20
    KO便秘︱便秘增患大腸癌風險　營養師推介10大通便食材有效排宿便腸道順暢
    癌症殺手｜美國研究揭1時段食晚飯　生瘜肉風險達46%恐變大腸癌
    13:58 2024/06/06
    癌症殺手｜美國研究揭1時段食晚飯　生瘜肉風險達46%恐變大腸癌

    你可能感興趣

    大腸癌｜鄧達智分享患大腸癌3先兆公開1款康復期補品　醫生揭3大症狀或患大腸癌
    16:57 2024/04/24
    大腸癌｜鄧達智分享患大腸癌3先兆公開1款康復期補品　醫生揭3大症狀或患大腸癌
    患癌日記｜港女分享患癌日記大腸癌被誤診胃炎　治療後1原因陷入抑鬱深淵
    12:58 2024/05/03
    患癌日記｜港女分享患癌日記大腸癌被誤診胃炎　治療後1原因陷入抑鬱深淵
    不良習慣｜上班族1個行為等如「慢性自殺」　易致6大危機增患大腸癌風險
    16:46 2024/05/03
    不良習慣｜上班族1個行為等如「慢性自殺」　易致6大危機增患大腸癌風險
    健康問題 養生 食用安全 網絡熱話 癌症 麵包 熱狗 紅肉 添加劑 醫生

    最高瀏覽

    肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活
    肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活
    新冠肺炎｜台灣再爆新冠疫情一周暴增623宗確診38人死　醫生：2類人症狀偏嚴重
    新冠肺炎｜台灣再爆新冠疫情一周暴增623宗確診38人死　醫生：2類人症狀偏嚴重
    遊日注意丨日本「食人菌」案例破千宗　6類傳染病全國大爆發　專家籲勿去1地點教4招自保
    遊日注意丨日本「食人菌」案例破千宗　6類傳染病全國大爆發　專家籲勿去1地點教4招自保
    港產機師｜盛勁為公屋出身考入港大成機師　遇乘客機艙暈倒執行1措施緊急應變
    港產機師｜盛勁為公屋出身考入港大成機師　遇乘客機艙暈倒執行1措施緊急應變
    星級爸媽丨安志杰8歲大女盡得靚基因　「王九」伍允龍契女樣貌標緻如小公主
    星級爸媽丨安志杰8歲大女盡得靚基因　「王九」伍允龍契女樣貌標緻如小公主