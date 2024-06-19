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手提風扇危機丨 消暑必備手提風扇　跌落地可致爆炸毀容日本消防局籲：受過撞擊即停用

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 55 分鐘前

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消暑必備手提風扇　跌落地可致爆炸毀容日本消防局籲：受過撞擊即停用

【夏天/手提風扇/爆炸/毀容/火災/手機充電/手提風扇跌地/撞擊/火警/鋰電池/消暑】近年手提風扇愈來愈流行，不過日本有地區消防局早前便上載片段指，手提風扇和手機充電原來是常見引起火災的元兇之一，而兩者的共通之處均為內藏充電式鋰電池。片中更警告手提風扇一旦跌落地，或受受猛力撞擊，隨時會爆炸；若掛到頸上時後果更不堪設想，呼籲受過撞擊最好即停用。

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日本兵庫縣尼崎市消防局上周四（13日）在社交平台上載影片，表示近期越來越多由電器引起的火災，其中2件物件更是大眾常用的，分別是手提風扇和手機充電器，兩者的共通之處均為內藏充電式鋰電池。

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片中消防員表示，如手提風扇曾跌落地或受猛力撞擊，尤其危險，因為強大的撞擊或會致鋰電池變形，導致爆炸可能；若掛到頸上時，隨時會變成「大殺傷力武器」，彈開的碎片四散恐更帶來嚴重傷害或毀容，因此呼籲受過撞擊最好立即停用。除此之外，影片中又提到，手機電子產品亦不應過度充電，否則容易過熱爆炸產生火球，引起火災。

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電子產品充電易爆炸原因

根據消委會資料，而鋰電池內的電解質普遍屬易燃物質，當鋰電池損壞而導致內部出現短路，或承受過高電負荷時，溫度便會顯著上升。如果無法散熱，電池內部便有可能觸發連鎖反應，令電池溫度進一步上升，出現所謂的「熱失控」現象，進而導致火警。

一般而言，質素良好的鋰電池都內設保護電路，當出現異常情況時便會自動停止充/放電。不過，若使用欠缺有效保護電路的劣質鋰電池，或鋰電池因損壞而令保護電路失效，其安全風險仍然存在。

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8大安全充電貼士 

同場加映：日雜評比7款夏日必備掛​頸風扇

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