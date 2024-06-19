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打擊黑的｜過去五年警方執法以拒載、濫收車資為主　涉的士司機罪行定罪率100%

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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過去五年，警務處就的士司機違例事項的執法，以俗稱「拒載」的拒絕或忽略接受租用為最多。（資料圖片）

運輸及物流局數字顯示，過去五年，警務處就的士司機違例事項的執法，即發出傳票或拘捕，其中，以俗稱「拒載」的拒絕或忽略接受租用為最多，達252次；其次是濫收車費，達143次。而過去五年，與的士司機相關的22項罪行，例如濫收車資和「拒載」，檢控和定罪數字均為167，定罪率為100%。

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選委界議員陳沛良今日在立法會會議，透過書面質詢問及，過去五年政府接獲涉及的士司機違規行為的投訴，及警方執法等數字。

運輸及物流局長林世雄書面答覆指，警務處一直採取各種有效方式打擊的士司機的違法行為，包括採取情報主導的行動、以喬裝乘客的方式，俗稱「放蛇」，進行執法行動，以及加強宣傳等。警方會繼續根據情報及按行動優次進行執法行動。

根據運輸及物流局提供的數據，警務處在2023年接獲有關的士司機的投訴，以拒絕或忽略接受租用為最多，達1435次，較2022年多690次，增了近一倍；其次為濫收車費，達1034次，較2022年多591次，多了2倍以上。

至於運輸署接獲有關的士司機的投訴數字，在2023年，以駕駛行為不當最多，達374次；其次為拒絕或忽略接受租用，達361次。運輸及物流局指，由於投訴人可能同時向不同部門或機構提交投訴，警務處和運輸署接獲投訴的數字或有重疊。

運輸及物流局指，運輸署在接獲投訴後會展開調查，並去信要求投訴所涉及的士的車主提交解釋。運輸署亦會按投訴個案的情況，致函有關的士車主或司機，提醒他們在提供服務時須遵守法例及注重服務態度，以保持服務質素。

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記者：區綽彥

 

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