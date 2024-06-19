快閃優惠｜Häagen-Dazs外賣馬卡龍凍飲買一送一　6折價入手雪糕月餅套裝

最近一連落足幾星期雨，天氣又熱又焗，最啱食返杯雪糕降降溫！Häagen-Dazs由聽日開始至6月23日，外賣馬卡龍雪糕凍飲買一送一，快啲同另一半、朋友一齊嘆返杯透心涼凍飲啦！

兩款馬卡龍雪糕凍飲包括「仲夏藍莓」及「熱情仲莓」，「仲夏藍莓」呍呢嗱藍莓馬卡龍雪糕凍飲唔單止奶味濃，配上啖啖清新藍莓果肉，更有藍莓味啫喱，多層次口感大滿足！另一款「熱情仲莓」士多啤梨紅桑子馬卡龍雪糕凍飲，酸酸甜甜極解膩，紅莓控必試！用買一送一優惠，即可享$69兩杯，超抵玩！

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除了馬卡龍雪糕凍飲買一送一，6月20至23日的快閃優惠更可享雪糕月餅早鳥限定價，到專門店或上Häagen-Dazs eshop預訂即可以$488優惠價入手（原價$816），低至6折！11款雪糕月餅尊貴禮盒選擇多多，今年更新增阿拉比卡咖啡及黑朱古力濃醇風味的 「醇．美月」及以日本產茶粉製成茶香朱古力脆皮外層的抹茶雪糕月餅「茶．亮月」，朱古力及茶味愛好者要留意了，快點把握時間訂購！

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