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耳癌｜女子常挖耳致耳痛流膿 求醫確診罕見癌

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2024/06/24 11:46

最後更新： 2024/06/24 11:49

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【耳朵/耳癢/採耳/挖耳/癌症/耳鳴/聽力下降/耳朵發炎】相信大家習慣在耳朵痕癢時，選擇用棉花棒或耳刮清除耳垢。近日有台灣醫生分享個案，有名女子因為耳朵痕癢，每天都會使用耳刮清潔耳朵，結果導致耳朵發炎、耳鳴、聽力下降等問題；最終，女子決定求醫，經檢查後確診患上癌症。

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女子挖耳誘發癌症

台灣耳鼻喉科醫生吳昭寬在Facebook專頁「健康多1點」拍攝短片分享個案，有名50歲中年婦表示耳朵發炎而向他求診。該名婦人指，早前耳朵經常感到痕癢，故每天都會用耳刮去挖耳；但後來因為次數太過頻繁，導致耳朵發炎，不時都會流出膿性的分泌物。然而她對此不以為意，只用棉花棒進行清潔，結果久而久之發現棉花棒無法進入耳朵內，並開始出現耳悶、耳鳴、聽力下降等情況，遂到醫院求醫。醫生續指，婦人在診間時已表示身體有異常不適感，為此他提議進行詳細檢查，結果切片檢查顯示她患上一種罕見腫瘤－耳道鱗狀上皮細胞癌。

他直言，「其實耳朵要罹癌相當不容易」，但如果發炎物質一直堆積在耳中，沒有經過適當清理，或是被外力機械傷害，容易令細胞不斷遭破壞，而當細胞在不斷修復的過程中沒有停止破壞行為，就可能會引發癌變。

醫生提醒大家，如果耳朵出現不適，應慎選挖耳朵的工具；在使用耳刮時也要多加注意，避免造成耳道破皮，而棉花棒則會把耳屎往內推，更不易清除耳屎。

同場加映:

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棉花棒採耳或令情況惡化

本港耳鼻喉科專科醫生陳鍵明曾受訪時表示，不建議市民用棉花棒、耳刮等器具採耳，因為採耳方法不當會有可能把耳垢越推越入，引致耳道發炎、影響聽力。陳醫生解釋，耳垢是皮屑、油脂、毛囊分泌物的混合體，清理後一樣會再生，若多次使用「洗耳」清潔液更會有機會令耳內過分乾燥，並增加皮膚損傷的風險甚至損害耳垢自動推出的能力；若感耳痛或聽力受阻，多為耳垢嚴重阻塞，應盡早求醫；若只是一般耳痕、內部發炎或敏感，可輕輕在牙骹位置按摩，切忌用工具伸入耳道試圖「止癢」。

若想安全採耳，香港衞生署建議先向醫護人員請教後再使用耳垢軟化劑（例如橄欖油）自行清理，其步驟如下：

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