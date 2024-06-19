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靚媽精明眼｜mART6三周年激荀優惠　必搶限量4折日系福袋

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

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熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

為慶祝三周年，一站式生活提案所mART6推出3款CP值極高的福袋，可以低於4折的優惠價入手。

唔使飛日本，唔使等1月，喺香港都可以買到高質福袋！為慶祝三周年，一站式生活提案所mART6推出一系列激荀優惠，包括低至半價服飾、85折生活百貨，仲有3款CP值極高的福袋，內裡的產品極之豐富，可以低於4折的優惠價入手！

福袋分3個價格，不論零食、精品、服飾通通都有。入門款有原價$271的$188福袋，內裡有人氣零食及Handcream，包括HBAF乾焗原粒芥末杏仁 1包、高知柚子護手霜1枝、超可愛多啦A夢果凍 1盒等，果凍罐外形還原多啦A夢造型，放在家中做擺設一流。

至於另外2款福袋，則是女士必買之款。$688福袋內含總值$1854的產品，包括Minipops春夏2024圖案TEE 2件、日本直送Mofusand及貓咪圖案襪 2 對、冷感兼防UV牛仔褲 1條及尼龍休閒袋，超百搭實用！

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$988福袋則更加抵玩，因內裡的產品總值超過2千蚊！除了上述衣物，更加碼有真皮手袋一個。產品由頭到腳都用得，仲係日本直送！$188與$688福袋現已發售，$988就要等到6月26日先有得買。

除了Mark實3個高CP值福袋，各位Shopping時亦可緊記以下的小貼士。於６月21日購物，所有消費均可賺取3倍會員積分，指定產品66折，網上商店消費滿$300仲免運費！而登記成為mART6網店或APP會員的話，更即時送你高達$120的消費禮券，邊買邊賺，仲唔快啲把握時間掃貨？

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