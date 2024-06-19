海關戰線丨謝霆鋒為新片地獄式操肌　最佳狀態影寫真騷成果

▲ 謝霆鋒以最佳狀態演《海關戰線》。

謝霆鋒在電影《海關戰線》首次身兼男主角及動作指導，他在開工前不但要構思連場動作演出，而且為求達至悅目、有創意，並提供官能刺激的最佳效果，霆鋒更進一步提升對自我的要求，以應付連場高難度演出。

故此早於電影開拍一年前，霆鋒已逐步鍛練體魄，有計劃地將狀態操到最fit；正式開機前，霆鋒拍下這輯陽剛味十足的寫真，顯而易見，經過一輪健身、打拳等地獄式特訓後，再加上嚴格監控飲食，霆鋒的體態已達至巔峰水平，一身均稱而結實的肌肉非常吸睛，在在展現霆鋒對《海關戰線》的重視及專業態度。

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謝霆鋒通宵戲採忍字訣



之所以為《海關戰線》花費1年時間去武裝自己，霆鋒坦言：「今次確實是我對身體要求比較高的一部電影，始終主題有關紀律部隊，一定要以最佳狀態上陣！所以，我對自己的身體狀態落下最高要求，無論飲食、練拳、健身，我都是嚴謹了一點！」

說得出、做得到，全力以赴果真為霆鋒帶來一身橫練肌肉，過程中有沒有何秘訣？霆鋒笑言：「沒有甚麼秘訣，最重要吃得好清淡，因為電影有很多動作場面，一定有足夠運動量，主要在飲食方面，我們有很多夜戲，連續通宵了三個禮拜，但凡捱夜都會想吃東西，無論你怎樣維持，也很有難度！」



霆鋒採取忍字訣，配合大量動作戲，加上之前的刻苦訓練，練出令人羨慕的完美體態，在《海關戰線》其中一幕，霆鋒與劉雅瑟合演對手戲，劇情需要之下，霆鋒裸露上半身出鏡，正好展示得來不易的驕人成績。

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