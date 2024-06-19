  • 31°C
香港時間 : 2024619日 (三) 17:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

院舍護理員｜工會：條件較好津助院舍未來亦將依賴外勞　現職本地員工感到不安

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

健康服務從業員協會和陪護服務從業員協會表示，對政府計劃再輸入8000名外勞護理員感到震驚，指現職本地員工感到十分不安。

兩個協會發聲明，指目前業界護理員職位總共約 18,000 個、目前就業人数約 15,000 人，其中約有4,000位是透過特別計劃輸入的護理員。新安排除了以外地勞工，填補了現時約 2000-3000 空缺職位，餘下的配額足以取代本地現職護理員的職位，改變現時津院護理員以本地僱員為主的行業結構。長期使津院護理員職位，被外地勞工取替，做法並不可取。

協會亦表示，津院二級個人護理員起新點現時為每月 15,560元，頂薪點可達每月 22,725 元，平均薪酬約為19000元。現時一筆過撥款下，津贴院舍以政府薪級表第八點，即21,875元申請撥款。

當輸人護理員的數量足以取代超過總職位八成的職位時，質疑政府是否有意繼續吸引本地人才入行，使津貼或買位院舍走上私院的舊路，更加依賴外地勞工的惡性循環，此風不可長。

協會要求，減少輸入外勞增加的配額，亦不應擴大津院輸入勞工。並以不少於 2021 年個人照顧員平均人職新金$19,000 元作本地招聘，大力落賁本地就業市場的平衡和公平性。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

 


 

相關文章

打擊黑的｜過去五年警方執法以拒載、濫收車資為主　涉的士司機罪行定罪率100%
今日 15:45
打擊黑的｜過去五年警方執法以拒載、濫收車資為主　涉的士司機罪行定罪率100%
行山意外｜男子大嶼山誤墮山坑　直升機出動送院
今日 15:39
行山意外｜男子大嶼山誤墮山坑　直升機出動送院
7-11｜mofusand 公仔62款陸續上市　獨家限量購買攻略
今日 16:00
7-11｜mofusand 公仔62款陸續上市　獨家限量購買攻略

你可能感興趣

打擊黑的｜過去五年警方執法以拒載、濫收車資為主　涉的士司機罪行定罪率100%
今日 15:45
打擊黑的｜過去五年警方執法以拒載、濫收車資為主　涉的士司機罪行定罪率100%
行山意外｜男子大嶼山誤墮山坑　直升機出動送院
今日 15:39
行山意外｜男子大嶼山誤墮山坑　直升機出動送院
7-11｜mofusand 公仔62款陸續上市　獨家限量購買攻略
今日 16:00
7-11｜mofusand 公仔62款陸續上市　獨家限量購買攻略

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保
肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活
肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活
姚嘉妮林祖輝離婚丨讀哲學出身與黃子華成好友　林祖輝轉行建童裝生意王國
姚嘉妮林祖輝離婚丨讀哲學出身與黃子華成好友　林祖輝轉行建童裝生意王國
港產機師｜盛勁為公屋出身考入港大成機師　遇乘客機艙暈倒執行1措施緊急應變
港產機師｜盛勁為公屋出身考入港大成機師　遇乘客機艙暈倒執行1措施緊急應變
急症室最長等候時間（06月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月19日 時間12:05）