院舍護理員｜工會：條件較好津助院舍未來亦將依賴外勞　現職本地員工感到不安

健康服務從業員協會和陪護服務從業員協會表示，對政府計劃再輸入8000名外勞護理員感到震驚，指現職本地員工感到十分不安。

兩個協會發聲明，指目前業界護理員職位總共約 18,000 個、目前就業人数約 15,000 人，其中約有4,000位是透過特別計劃輸入的護理員。新安排除了以外地勞工，填補了現時約 2000-3000 空缺職位，餘下的配額足以取代本地現職護理員的職位，改變現時津院護理員以本地僱員為主的行業結構。長期使津院護理員職位，被外地勞工取替，做法並不可取。

協會亦表示，津院二級個人護理員起新點現時為每月 15,560元，頂薪點可達每月 22,725 元，平均薪酬約為19000元。現時一筆過撥款下，津贴院舍以政府薪級表第八點，即21,875元申請撥款。

當輸人護理員的數量足以取代超過總職位八成的職位時，質疑政府是否有意繼續吸引本地人才入行，使津貼或買位院舍走上私院的舊路，更加依賴外地勞工的惡性循環，此風不可長。

協會要求，減少輸入外勞增加的配額，亦不應擴大津院輸入勞工。並以不少於 2021 年個人照顧員平均人職新金$19,000 元作本地招聘，大力落賁本地就業市場的平衡和公平性。

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