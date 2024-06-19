KO痛症｜40歲打工仔久站傷踝管神經痛徹難眠　物理治療師教3個復康運動

▲ 內側腳踝疼痛，甚至麻痺無力蔓延至足底及腳趾，有機會患上踝管症。（iStock圖片）

因運動劇烈常跑跳，或因工作需長時間站立，均有機會患上踝管症候群。起初內側腳腕不時疼痛，若忽視徵狀使病情惡化，更有機會連帶令足底、腳趾麻痺無力！究竟此症成因及徵狀為何，又該如何治療和預防？交由物理治療師講解。

拆解3大高危族群

註冊物理治療師陳加軒（Albert）指，踝管症候群患者因脛後神經經過內踝後方的通道時受壓，繼而誘發疼痛或麻痺等徵狀。初期病人內側腳腕或感間歇性疼痛和灼熱，若由腱鞘炎引致，也有機會變得腫脹。假如再穿過緊的鞋子，受外力壓迫下疼痛亦會加劇。誘發此症的3大高危因素如下：

炎症

踝管空間狹窄，若肌腱或腱鞘發炎會壓迫神經綫。當神經綫壓迫過久，就會誘發痛症。常跑跳的運動員或因工作需久站者，因容易勞損均為高危族群。

▲ 註冊物理治療師陳加軒指常跑跳的運動員、扁平足患者、常久站或過胖的人士，均是踝管症候群的高危族群，臨床上留意到患者多為40歲後的中年人士。（曾耀輝攝）

結構性問題

若腳腕曾扭傷或骨折，使踝管附近的骨頭變形，或令踝管空間變得更狹窄，增加壓迫神經綫的風險。另一方面，扁平足患者因足弓下陷，缺乏足夠承托的足弓亦會加劇擠壓踝管，更易患上此症。

體重

體重過重者，更易壓迫到踝管內的神經綫。而過胖者更是糖尿病的高風險族群，糖尿病患者容易出現神經病變，因而患上踝管症候群。

4旬病人傷及神經深夜痛醒

若忽視徵狀使病情惡化，有機會傷及踝管附近的神經綫，使腳趾、腳跟位置出現如被針刺、蟻咬般的麻痺感。而因神經受壓迫，足底肌肉也會開始萎縮，病人或覺腳板、腳趾變得無力。Albert解釋：「視乎（神經綫）被壓迫的程度，有機會快至一個月已惡化至出現麻痺感，嚴重的話連睡覺也會痺醒、痛醒，全天候24小時也有不適感。」

若當日運動量大、站立時間太長，晚上休息時就更加痺痛。有年過40的扁平足患者就因工作需長時間站立，鞋子亦過緊，病情嚴重至傷及神經，每日疼痛難耐，更痺痛至難以入眠。

▲ 物理治療師可透過影像超聲波檢查病人踝管神經綫有否異常，及肌腱有否發炎甚至積水，以診斷是否患上此症。（曾耀輝攝）

物理治療師可透過影像超聲波檢查病人踝管神經綫有否異常，及肌腱有否發炎甚至積水，以診斷是否患上此症。病人亦可在家自行檢查，將腳腕向上曲，輕拍內側腳踝，若感刺痛不適，甚至腳趾、足底有麻痺感，均有機會患上踝管症候群。

按摩針灸復康運動三管齊下

一旦確診，物理治療師的治療方案包括手法治療、針灸及復康運動。手法治療以按摩小腿周邊肌肉放鬆為主，針灸則可促進血液循環、刺激身體修復機制，降低神經敏感度。若病人有肌腱發炎的問題如腱鞘炎，則會針刺患處肌肉。

物理治療師亦會教授一些在家復康運動，治療期間病人宜暫時停止劇烈運動，避免久站，一般治療4至6星期便可康復。中年患者或因新陳代謝較慢、過重或患糖尿病前期，康復時間最長可達3至6個月。

3招復康運動

▲ 放鬆小腿肌肉（曾耀輝攝）

1. 放鬆小腿肌肉

做法：將滾筒放於痛腳小腿下，前後來回滾動，每日做1分鐘。

功效：深層放鬆小腿肌筋膜，減輕內側腳踝的張力，紓緩踝管被壓迫的情況。

▲ 神經滑動運動（曾耀輝攝）

2. 神經滑動運動



做法：平躺於地上，雙手抱住痛腳小腿並舉起，腳掌往外伸展。可每日做3組，每組10至20下。

功效：促進踝管神經的血液循環，加速修復與癒合。

▲ 強化足底肌肉（曾耀輝攝）

3. 強化足底肌肉

做法：收緊腳趾，使力撑起足弓肌肉，維持5秒為1下。8至10下為一組，可每日做2組；扁平足人士或感腳底酸軟及疲勞。

功效：強化足底小肌肉以支撑足弓，減低踝管壓力。

預防貼士

站立時雙腳力量平均分布

避免久站，站立約40分鐘便需要休息

避免穿過緊的鞋

扁平足患者可使用能支撑足弓的鞋墊，並持之以恆訓練足底肌肉，足底肌肉經強化後可不使用鞋墊。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5