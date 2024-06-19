郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡玩交友APP嘆學歷高嚇親人　宋芝齡暗串：虛擬世界是極之虛幻

▲ 宋芝齡提醒大家要「提防驕子」！

【郭晉安歐倩怡離婚/歐倩怡/郭晉安/離婚/交友app】郭晉安跟歐倩怡（Cindy）早前公佈結束18年的婚姻，未幾歐倩怡於訪談透露玩交友apps的奇遇，當中更提及「學歷太勁會嚇親男仔」，引來網民圍插！

郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡上節目惹負評 Cindy回應網民批評解釋郭晉安「見死不救」原因

不開名暗串歐倩怡？

今日 （6月19日）身為前同事的宋芝齡疑似就歐倩怡的言論發文分享看法，帖文開首她寫道：

我今朝跑步做運動的時候，無聊時看到一位藝人講自己離婚，回復單身的近況… 內容提及自己嘗試接觸網上交友app，在Profolio上，填寫自己的高學歷，以她幾次的經驗所得，是會嚇怕身邊的男仔的。以她認為的總結，女人真係唔好讀咁多書…如果唔係嚇親男人…

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郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡離婚後首開腔 自爆40歲突呼吸困難失禁 死過翻生改變人生觀

宋芝齡：不要做純純的小白兔

宋芝齡以兩個「吓」字加驚訝emoji回應，似乎不認同對方說法：「但以我所看，可能這位同事最近先學習玩交友app，未清楚其實網上的虛擬世界是極之虛幻的。9.5分飄、0.5分實，與學歷沒有正面的關係。」

之後宋芝齡呼籲玩apps新手要小心：「對於這方面我個人有點睇法，如果正常人以正常的邏輯思維去接觸現時的虛擬世界，那麼無論是男或女一定要小心、小心小心小心再小心， 不要做純純的小白兔。」

最後宋芝齡說電視宣傳片也不時提醒「提防騙子」，更笑言開辦多些相關女性的交流座談會，希望大眾提升自我兼可緊貼社會。

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