  • 31°C
香港時間 : 2024619日 (三) 19:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡玩交友APP嘆學歷高嚇親人　宋芝齡暗串：虛擬世界是極之虛幻

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 50 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

宋芝齡提醒大家要「提防驕子」！

【郭晉安歐倩怡離婚/歐倩怡/郭晉安/離婚/交友app】郭晉安跟歐倩怡（Cindy）早前公佈結束18年的婚姻，未幾歐倩怡於訪談透露玩交友apps的奇遇，當中更提及「學歷太勁會嚇親男仔」，引來網民圍插！

郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡上節目惹負評　Cindy回應網民批評解釋郭晉安「見死不救」原因

不開名暗串歐倩怡？

今日 （6月19日）身為前同事的宋芝齡疑似就歐倩怡的言論發文分享看法，帖文開首她寫道：

我今朝跑步做運動的時候，無聊時看到一位藝人講自己離婚，回復單身的近況… 內容提及自己嘗試接觸網上交友app，在Profolio上，填寫自己的高學歷，以她幾次的經驗所得，是會嚇怕身邊的男仔的。以她認為的總結，女人真係唔好讀咁多書…如果唔係嚇親男人…

點擊圖片放大
+6
+5

郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡離婚後首開腔 自爆40歲突呼吸困難失禁 死過翻生改變人生觀

宋芝齡：不要做純純的小白兔

宋芝齡以兩個「吓」字加驚訝emoji回應，似乎不認同對方說法：「但以我所看，可能這位同事最近先學習玩交友app，未清楚其實網上的虛擬世界是極之虛幻的。9.5分飄、0.5分實，與學歷沒有正面的關係。」

之後宋芝齡呼籲玩apps新手要小心：「對於這方面我個人有點睇法，如果正常人以正常的邏輯思維去接觸現時的虛擬世界，那麼無論是男或女一定要小心、小心小心小心再小心， 不要做純純的小白兔。」

最後宋芝齡說電視宣傳片也不時提醒「提防騙子」，更笑言開辦多些相關女性的交流座談會，希望大眾提升自我兼可緊貼社會。

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片推介：林子善專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽｜目睹太太順產痛苦拒再追多個   林子善最怕女兒反叛期不再黏爸爸

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

郭晉安任草姬非執董僅收64萬　兩年前售股予郭致因與歐倩怡分居時間相若
16:04 2024/05/28
郭晉安任草姬非執董僅收64萬　兩年前售股予郭致因與歐倩怡分居時間相若
郭晉安歐倩怡離婚丨郭晉安離婚後首公開露面　親回外界傳聞透露與Cindy現時關係
17:07 2024/05/29
郭晉安歐倩怡離婚丨郭晉安離婚後首公開露面　親回外界傳聞透露與Cindy現時關係
郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡離婚後首談開腔講感情觀　自爆有玩交友App：緣份擋唔住
12:59 2024/06/15
郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡離婚後首談開腔講感情觀　自爆有玩交友App：緣份擋唔住

你可能感興趣

郭晉安任草姬非執董僅收64萬　兩年前售股予郭致因與歐倩怡分居時間相若
16:04 2024/05/28
郭晉安任草姬非執董僅收64萬　兩年前售股予郭致因與歐倩怡分居時間相若
郭晉安歐倩怡離婚丨郭晉安離婚後首公開露面　親回外界傳聞透露與Cindy現時關係
17:07 2024/05/29
郭晉安歐倩怡離婚丨郭晉安離婚後首公開露面　親回外界傳聞透露與Cindy現時關係
郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡離婚後首談開腔講感情觀　自爆有玩交友App：緣份擋唔住
12:59 2024/06/15
郭晉安歐倩怡離婚丨歐倩怡離婚後首談開腔講感情觀　自爆有玩交友App：緣份擋唔住
宋芝齡 歐倩怡 郭晉安 娛樂人物職業 演員 娛樂行業 網絡熱話 離婚

最高瀏覽

肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活
肺癌｜36歲男子不煙不酒竟罹患肺癌四期剩3個月命　靠1療法2年半恢復正常生活
新冠肺炎｜台灣再爆新冠疫情一周暴增623宗確診38人死　醫生：2類人症狀偏嚴重
新冠肺炎｜台灣再爆新冠疫情一周暴增623宗確診38人死　醫生：2類人症狀偏嚴重
遊日注意丨日本「食人菌」案例破千宗　6類傳染病全國大爆發　專家籲勿去1地點教4招自保
遊日注意丨日本「食人菌」案例破千宗　6類傳染病全國大爆發　專家籲勿去1地點教4招自保
港產機師｜盛勁為公屋出身考入港大成機師　遇乘客機艙暈倒執行1措施緊急應變
港產機師｜盛勁為公屋出身考入港大成機師　遇乘客機艙暈倒執行1措施緊急應變
星級爸媽丨安志杰8歲大女盡得靚基因　「王九」伍允龍契女樣貌標緻如小公主
星級爸媽丨安志杰8歲大女盡得靚基因　「王九」伍允龍契女樣貌標緻如小公主