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麻風病︱新聘菲傭皮膚有問題揭患麻風病　港媽怒斥中介黑心無良【附麻風病傳播途徑＋症狀】

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 21 分鐘前

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網上流傳疑有中介引進麻風病外傭來港，相繼有懷疑涉事大廈通告及事主醫院報告。

【麻風病／傳染病／麻風病傳播／麻風病症狀／外傭患病】香港不少家庭都會聘請外傭減輕家務，網絡上經常有僱主會分享極品外傭行為。最近網上有港媽在小紅書上發文投訴，懷疑有中介引進患麻風病的外傭，令港媽十分煩惱，直指該僱傭中介公司「黑心無良」。此外，疑似涉事大廈管理處有通告流出。

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港媽發文怒斥中介黑心無良

一則來自內地小紅書的貼文，該名港媽以「黑心無良 ＸＸ僱傭中介引進麻風病工」為題，她交代了事情的始末。事發今年1月31日，港媽透過該中介僱傭中心，聘請了一名菲律賓工人。

據指，菲傭於4月24日來港，卻在工作第一個星期已出現皮膚不適的症狀，港媽也沒有為意，認為只是普通皮膚過敏，於是在藥房幫菲傭買藥治療，可惜用藥後的一個星期情況仍然未有好轉。另外，網上有兩份來自將軍澳醫管局發出醫生報告指出，患者確診麻風病，以且確定為不適合照顧小朋友。

疑涉事大廈發告示通報

網上流傳疑似涉事大廈客務處通知住客預防傳染病公告。（網上圖片）

疑似港媽居住的大廈則發出告示通知住客要預防傳染病，以及注意麻風病的資訊。該告示以「預防傳染病（麻風病）」為題，指該客務處於2024年6月14日接獲住客通知其家傭確診感染麻風病，並正於醫院接受治療。按告示上的資訊，不論住客病徵及患病時間都與上述事件吻合，懷疑是涉事的後續。

認識麻風病

根據世界衛生組織資料，麻風病是由一種稱為麻風分枝桿菌的細菌引起的慢性傳染病。此病侵害皮膚、週邊神經、上呼吸道黏膜和眼睛。若不加治療，該疾病可能導致進行性和永久殘疾。

麻風病傳播途徑

此病是透過來自口鼻的飛沫傳播。需要與未經治療的麻風病患者長時間密切接觸數月才會感染此病。這種疾病不會透過與麻風病患者的偶然接觸傳播，如握手或擁抱、共享食物或相鄰而坐。此外，當患者開始治療時，就不再有傳染性。

麻風病症狀

根據衛生福利部疾病管制署資料，麻風病的早期症狀為皮膚出現紅色或白色斑塊、丘疹或小結節，患處感覺喪失；但在很早期時皮膚感覺可能是正常的。若延遲治療，晚期漢生病病人的身體會受到嚴重的損害，造成病人失明、耳聾、爪形手、鼻樑塌陷、鬚眉掉落、獅面、肥耳、四肢潰爛、手足末端缺損等。

麻風病不痛不癢，多數麻木，無知覺，斑塊內無毛髮、不出汗、乾燥或有光澤，自皮膚抹片檢查，常可發現麻風分枝桿菌。

同場加映：嬰幼兒常患玫瑰疹可發燒數日　兒科醫生拆解病徵與水痘、麻疹分別

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