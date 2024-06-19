夏至2024｜夏至天氣酷熱高見34°C　推介10款夏天消暑清熱湯水

▲ 夏至天氣酷熱高見34°C，推介10款夏天消暑清熱湯水。

【夏至/夏至2024/夏至湯水/二十四節氣/天氣/天文台/夏天/消暑/湯水食譜】本周五（21日）是二十四節氣中的「夏至」，天文台預測當日最高氣溫達到34度。面對酷熱天氣，不少小朋友及長者在太陽下曬一曬，更好易感到「飄飄然」，慢慢開始頭暈不適。TOPick整合中醫及湯水專家意見，推介10款適合在夏天飲用的消暑祛濕湯水。

夏至｜註冊中醫師許素宜推介湯水

註冊中醫師許素宜指出，夏季暑性溫熱，導致人體陽氣向外、陰氣潛內，出現氣血相對較旺盛，身體的新陳代謝亦加快，於是容易出汗而耗氣傷津液，引起口渴、心煩、身重疲憊、無食慾、額頭重重等症狀。

另外，因為夏天天氣潮濕，易化為濕熱，令皮膚敏感、熱痱、暗瘡或濕疹的發作，帶來皮膚痕癢、出痱子等情況。許醫師亦特別推介2款消暑化濕湯水，適合夏天飲用。

夏至｜百合銀耳綠豆飲

材料：

鮮百合 100克、銀耳2個、綠豆200克、冰糖適量

做法：

1. 將鮮百合洗淨分開成單瓣

2. 銀耳、綠豆洗淨，放入溫水中浸泡發漲變軟備用

3. 砂鍋內放入清水、百合、銀耳及綠豆， 大火煮滾後轉為小火

4. 煮至百合和銀耳軟爛、綠豆開花，加入適量冰糖調味即可

功效：

清熱養陰、潤肺消痘

▲ 百合銀耳綠豆飲。

夏至｜苦瓜黃豆蓮藕排骨湯

材料：

苦瓜、蓮藕各1個，黃豆100克，排骨300克，紅棗5粒，薑3片，鹽少量

做法：

1. 排骨洗淨，出水去血水

2. 蓮藕洗淨去皮，切塊備用

3. 苦瓜洗淨去囊去子，切塊

4. 黃豆浸泡發漲

5. 砂鍋內放入清水燒滾，把所有材料放入煲2小時左右，最後放鹽調味即可

功效：

清熱解毒、袪暑化濕

夏至｜註冊中醫師朱國棟推介湯水

註冊中醫師朱國棟分享3款夏日清熱湯水，並建議夏日應多選吃適量淮山、蓮子、紅蘿蔔、馬蹄、羅漢果、無花果、雪耳等食物。

夏至｜益氣化濕飲

材料：

太子參3錢、茯苓5錢、扁豆衣3錢、南棗2枚

做法：

材料加上8-10飯碗清水，水滾後改用文火煮約40分鐘。

功效：

益氣健脾、理痰滲濕

適合成年人

夏至｜雙黃西施湯

材料：

老黃瓜約斤半、黃豆両半、南北杏8錢、生薑1両、白米1小撮、西施骨約大半斤

做法：

材料加上8-10飯碗清水，煲約2小時，加鹽調味飲用。

功效：

清熱解暑、健脾袪濕

適合任何人士包括小朋友

夏至｜清潤素湯

材料：

鮮粟米2條、馬蹄肉5枚、紅蘿蔔半條、雪耳2枚、猴頭菇1隻、羅漢果1/5個

做法：

材料加上適量清水，煲約個半小時，加鹽調味飲用。

功效：

健脾益胃、清熱除煩

適合任何人士包括小朋友

夏至｜註冊中醫彭淑儀推介湯水

註冊中醫彭淑儀推介2款湯水，分別為上火熱氣及濕重人士改善身體狀況。

夏至｜海底椰馬蹄無花果湯

材料（3-4人）：

海底椰5錢、無花果6粒、馬蹄約10粒、南北杏5錢、蜜棗2粒、陳皮1片、瘦肉

做法：

1. 海底椰、無花果、蜜棗、南北杏，洗淨浸軟備用

2. 無花果切半

3. 馬蹄洗淨、削皮、切半

4. 瘦肉切大件汆水

5. 凍水下瘦肉，水滾後將其他材料放入湯鍋，再滾起後轉慢火煲約2小時即可享用

功效：

清熱潤肺，消暑生津，排毒通便

適合口乾舌燥、菲茲口臭、暗瘡、便秘尿黃等上火熱氣症狀人士

夏至｜粉葛扁豆薏仁祛濕湯

材料（3-4人）：

粉葛1個（約半斤）、生熟薏仁2兩、白扁豆1兩、胡蘿蔔1條、蜜棗2粒、排骨

做法：

1. 粉葛、紅蘿蔔去皮切細件

2. 生熟薏仁、白扁豆、蜜棗洗淨備用

3. 排骨汆水備用

4. 所有材料加兩公升水大火滾後轉慢火煲2小時即可

功效：

健脾祛濕、清熱排毒

適合身體困重、胃口不佳、濕疹、皮膚不爽、尿黃尿熱等濕重人士

夏至｜註冊中醫師林婉珺推介湯水

註冊中醫師林婉珺亦推介兩款消暑祛濕湯水及茶飲食療。

夏至｜石斛冬瓜湯

材料：

石斛9克、白扁豆12克、淮山15克、冬瓜300克、瘦肉300克

做法：

1. 將藥材略洗

2. 瘦肉洗淨汆水，冬瓜留皮切粒

3. 將所有材料放入煲內，加入1升水煲75分鐘

功效：

養陰健脾胃、清暑祛濕

夏至｜黨參烏梅茶飲

材料：

黨參6克、烏梅3克、麥冬9克、淡竹葉6克、陳皮3克、冰糖少許

做法：

1. 把藥材略清洗後放入煲內

2. 加入800毫升水煲30分鐘

3. 放涼當水喝

功效：

補肺氣、生津解渴、和胃理氣

夏至｜湯水專家芳姐推介湯水

湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享一款老黃瓜綠豆薏米排骨湯，適合現時炎熱天氣飲用。老黃瓜是消暑清熱、降燥火佳品，含有豐富的維生素和礦物質，配上綠豆、生薏米等煲湯，能清熱解毒。生薏米性質偏寒，偏於利水滲濕、袪風濕，清熱排膿。而綠豆同樣性寒味甘，能消暑解渴，消瘡排膿。

芳姐提醒，孕婦不宜食用薏米，可改用赤小豆或扁豆代替。另外，刮下來的老黃瓜瓜囊汁液有美白淡斑功效，不妨廢物利用，用來敷手、敷面，有助消除暗瘡。

夏至｜老黃瓜綠豆薏米排骨湯

材料：

老黃瓜1個、綠豆1兩、生薏米1兩、陳皮1個、蜜棗2粒、排骨6兩

做法：

1. 老黃瓜洗淨後刮囊，切塊

2. 綠豆、薏米、陳皮浸洗

3. 排骨出水

4. 全部材料用10碗水煮2小時成4至5碗，即可服用

功效：

消暑生津潤燥、利尿袪濕

同場加映：3大缺水徵狀

夏天天氣炎熱，大人小朋友都容易缺水，即睇身體3大缺水徵狀，及時補充水分：

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